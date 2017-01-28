وزير يمني: ينفي استثناء اليمنيين في المملكة من رسوم الوافدين - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد المهندس علوي بافقيه وزير المغتربين اليمني عدم استثناء اليمنيين المقيمين في السعودية من رسوم الوافدين التي أقرت، أخيراً، في المملكة، ويبدأ تطبيقها منتصف العام الحالي.

وقال: «إن الحكومة اليمنية لم تُبلغ بأي إجراءات لاستثناء اليمنيين من رسوم المرافقين، موضحاً أن آلاف اليمنيين دخلوا السعودية عقب اندلاع حرب «استعادة الشرعية»، فيما صححت المملكة أوضاع 465 ألف يمني، كانوا يقيمون في البلاد بطرق غير نظامية».حسب عكاظ