وزير يمني: ينفي استثناء اليمنيين في المملكة من رسوم الوافدين - صحيفة صدى الالكترونية

وزير يمني: ينفي استثناء اليمنيين في المملكة من رسوم الوافدين
أكد المهندس علوي بافقيه وزير المغتربين اليمني عدم استثناء اليمنيين المقيمين في السعودية من رسوم الوافدين التي أقرت، أخيراً، في المملكة، ويبدأ تطبيقها منتصف العام الحالي.
وقال: «إن الحكومة اليمنية لم تُبلغ بأي إجراءات لاستثناء اليمنيين من رسوم المرافقين، موضحاً أن آلاف اليمنيين دخلوا السعودية عقب اندلاع حرب «استعادة الشرعية»، فيما صححت المملكة أوضاع 465 ألف يمني، كانوا يقيمون في البلاد بطرق غير نظامية».حسب عكاظ
qlq[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 3 شهور
نظام السبعينات انتهي
واحد عابر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف اليمنيين يستغلون و يثيرون الشايعات ويختلقون اعذار لمصالحهم الشخصية
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
ندلعهم اكثر من كذا
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
خلهوهم يدفعون هم سارو فى بلدنا اكثر منا احنا اهلكونا بالخصميات فى كل شى حتى سرنا نخاف نمشى فالشارع تجينا من المرور مخالفه ليش انت واحد وتمشى اثنين انت وضلك
الله المستعان الله يزرقنا ويوسع علينا من فضله لايعلم ما فينا الا الله