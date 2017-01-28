بعد طلبها الخلع.. مواطن يكبد زوجته مخالفات مرورية بـ 250 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت مواطنة تدعي” نرمين” أن زوجها تعمد ارتكاب مخالفات مرورية بمركبة مسجلة بأسمها وصلت إلى أكثر من 375 مخالفة بمبلغ يقارب 250 ألف ريال وذلك إنتقاما منها لطلبها الخلع لافته إلى أنه أرتكب تلك المخالفات خلال مرحلة التقاضي.

وأوضحت أنها تقدمت لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بدعوى خلع من زوجها وعزت ذلك لما سمته «سوء العلاقة الزوجية» وأحالت المحكمة الملف إلى لجنة الصلح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن المحاولة فشلت فرفعت الأوراق إلى الدائرة القضائية لاستكمال النظر في طلب فسخ النكاح أو الخلع.حسب عكاظ

وقالت: تقدمت بلائحة إلى المحكمة أوضحت فيها تملكها مركبة مسجلة باسمها بحوزة زوجها، وخلال مرحلة التقاضي المستمرة لنحو ثلاثة أسابيع، فوجئت بمخالفات مرورية تصلها على جوالها وصلت قيمتها لـ 250 ألف ريال مؤكدة إصرارها على طلب الخلع وإلزامه بقيمة المخالفات على السيارة.

وأضافت أن المحكمة قد تلزمها بإعادة المهر المحدد بـ20 ألف ريال مقابل الخلع وهو ما يشكل عبئا عليها وعلى والدها، لافتة إلى أنها لا تستطيع البقاء مع الزوج، لسوء العشرة بينهما ولأسباب قدمتها للمحكمة، التي حددت منتصف الأسبوع القادم موعدا لاستكمال الفصل في الدعوى.

وطالبت المواطنة ووالدها مرور جدة بالتحقيق في حجم المخالفات من خلال صور الرصد الآلي واستدعاء سائقها، باعتبار أن ارتكاب مخالفات بهذا الحجم خلال أقل من شهر يعني وجود القصد الموجب للعقوبة.