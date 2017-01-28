بعد طلبها الخلع.. مواطن يكبد زوجته مخالفات مرورية بـ 250 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

بعد طلبها الخلع.. مواطن يكبد زوجته مخالفات مرورية بـ 250 ألف ريال
أكدت مواطنة تدعي” نرمين” أن زوجها تعمد ارتكاب مخالفات مرورية بمركبة مسجلة بأسمها وصلت إلى أكثر من 375 مخالفة بمبلغ يقارب 250 ألف ريال وذلك إنتقاما منها لطلبها الخلع لافته إلى أنه أرتكب تلك المخالفات خلال مرحلة التقاضي.
وأوضحت أنها تقدمت لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بدعوى خلع من زوجها وعزت ذلك لما سمته «سوء العلاقة الزوجية» وأحالت المحكمة الملف إلى لجنة الصلح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن المحاولة فشلت فرفعت الأوراق إلى الدائرة القضائية لاستكمال النظر في طلب فسخ النكاح أو الخلع.حسب عكاظ
وقالت: تقدمت بلائحة إلى المحكمة أوضحت فيها تملكها مركبة مسجلة باسمها بحوزة زوجها، وخلال مرحلة التقاضي المستمرة لنحو ثلاثة أسابيع، فوجئت بمخالفات مرورية تصلها على جوالها وصلت قيمتها لـ 250 ألف ريال مؤكدة إصرارها على طلب الخلع وإلزامه بقيمة المخالفات على السيارة.
وأضافت أن المحكمة قد تلزمها بإعادة المهر المحدد بـ20 ألف ريال مقابل الخلع وهو ما يشكل عبئا عليها وعلى والدها، لافتة إلى أنها لا تستطيع البقاء مع الزوج، لسوء العشرة بينهما ولأسباب قدمتها للمحكمة، التي حددت منتصف الأسبوع القادم موعدا لاستكمال الفصل في الدعوى.
وطالبت المواطنة ووالدها مرور جدة بالتحقيق في حجم المخالفات من خلال صور الرصد الآلي واستدعاء سائقها، باعتبار أن ارتكاب مخالفات بهذا الحجم خلال أقل من شهر يعني وجود القصد الموجب للعقوبة.
سعيد مكني الشهراني .[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 3 شهور
بعض الناس لاصارة الوحده تبي اتطلق ولا تخلع منه كنه يركبه جني يقوم الدنيا ويقعدها ..مدري ليه ..هاء الحين كع 250 الف الله لايهينك …
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15135 ] نشر منذ 3 شهور
فوجئت باالمخالفات التي تصلها على جوالها..
يعني شايفة وساكته من أول..
ويوم صارت250 فتحتي فمك…
عموما الله يعينك على بلواك..
وهذي ماللمحكمة فيها شي..
بأمكانك تروحين قسم هيئةالفصل ومن هناك
بعد تقصي الأمر تنتقل على زوج الغفلة
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15135 ] نشر منذ 3 شهور
أنا من رايي تخلينها الين……ماتصير300000
ثلاث مئةالف
وبكذا يكون جمع مبلغ الدية
وصارت ديته مسبوقةالدفع😂😂😂😂
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض يانظر عيني من اول مخالفه تبلغي عن السياره لنها بااسمك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 3 شهور
انتقام قوي منه بعض الرجال مع الأسف صار نفس الحرمه يستغل زوجته و تحدي بينهم وانتقامات نفس الشرايك ☺😂
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
وليه من اول مخالفة وصلتك مابلغتي
أقول واضح انتي وزوجك من ربع الفله الله لا يبلانا
محمد[ عدد التعليقات: 1715 ] نشر منذ 3 شهور
القصه فيها اشياء تقول انها كذب
المخالفات يوم وصلت بالالف قامت تشتكي لمرور الدعوه فيها كذب
السيارة اذا مملوكه لها باستطاعتها تفويض شخص يقودها وتحول المخالفات للمفوض ، اذا ليس مفوض بقيادة السيارة اجراءات المرور والشرطه يتم حجز السيارة وصاحب المركبة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12295 ] نشر منذ 3 شهور
يا حراااام 😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9945 ] نشر منذ 3 شهور
طلب الخلع من حقها بما ان العشره مع الزوج مستحيله
المخالفات لا تتحملها لان النظام عندنا يمنع المراءه من القياده و بالتالي ستكون المخالفات على الزوج حتى لو كانت السياره باسم الزوجه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15135 ] نشر منذ 3 شهور
أبشركم
نظام ساهر لم يتعرض لاي هجمات إلكترونية وجميع مخالفاتكم في الحفظ والصون 📸💵
ولا داعي للقلق
😛😄
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول الله ولاقوه الا بالله
عوض الكلثمي[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 3 شهور
كثرت قضايا الخلع وفسر عقد النكاح دليل على عدم التوعية وضعف الوازع الديني
محمود[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
المخالفات تذهب مباشرة للمفوض بالقيادة اتوقع احد يضحك عليك ويراسلك من جهاز حاسب او عن طريق اخفاء الرقم المرسل وانتي مصدقه !
أبو فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
عطونا بيت ابو نرمين خلنا ناخذ حجز من ابوها
حنا نحب استغلال الفرص 😆
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 3 شهور
😈
رااايق[ عدد التعليقات: 2542 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة إلا بالله ,,
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله عليه ونعم الوكييل هذا الزوج الأحمق مايخاف الله ابد كل المخالفات هاذي متعمدها علشان يغيض قلبها ويدمر حياتها حسبي الله عليه ونعم الوكيل اتمنى من المرور يخلونه هو يدفع الغرامات لأنه هو المتسبب فيها وهي اصلا مالها علم ابد ،، اتمنى ان الله يخسف فيه خسف الخسيس والجبان حسبي الله ونعم الوكيل ،، خلاص يااخي طلقها باأحسان بطريقه حضاريه وبدون عراقيل ولاغيره وحقد.
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2539 ] نشر منذ 3 شهور
اسحبي موترك من الخبل و ارفعي عليه قضيه تسجل عليه رغم ان القانون لايحمي المغفلين
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13042 ] نشر منذ 3 شهور
وليه ماخلعتي السيارة منه قبل تطلبين الخلع
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3212 ] نشر منذ 3 شهور
يعني مهرها20 ماهي راعية طمع ولكن الرخيص دائماً ردي دامه معطيها مهر 20 أكيد ردي وهي معطيته سيارة يعني كريمة معه وما قصرت بس هو الخسيس ولا هو كفو بنت ناس مثلها اللي هذا تصرفه هذا المفروض القاضي يفسخ نكاحها بدون ما ترد له ريال واحد بس على العموم القانون معها وتقدر تسجنه بسبب تصرفه هذا سوي بلاغ عن السيارة انها مسروقة او يستعملها بطريقة غير قانونية وارتكاب مخالفات متعمدة فيها وبعد انه متستخدمها وقت التقاضي بينكم يعني مكيدة منه كذا والا كذا القانون معها ويقدر ينصفها اخص يالخسيس كل هذا عشان طلبت الخلع منك بعض الرجال اول ما يتزوج يطلع زبالة اخلاقه على بنت الناس ويبيها تتحمل وكأنه شاريها بفلوسه ويسوي فيها اللي يبي واذا طلبت الخلع قامت شياطينه ويعرف انه الخلع يعني كسرة خشم ياخي رجال لبنت الناس وقدرها وعطها حقها والله ما تفكر الا انها تسعدك ترا ما ينخلع الا الذكور الرجال الكفؤ ما ينخلع أبدا
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 3 شهور
استغلال لابعد الحدود
ابو شاكر[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان رجال بعقل طفل لابــــــــــد من ادارة المرور حجز المركبة وحجز المعفن هذا .
وانا اعرف نظام المرور يقومون بستدعا للحمار الذي تسبب في ارتكاب هذا المخالفات وتطبيق الصوره الموجوده في نظام الرصد الالى . وبعدين انتي يمالكة المركبة تقدمي لادارة المرور بطلب حجز المربة واحلتكما الا المحكمة كي يصدر علية صك شرعي يلزمة بسداد المخالفات المرورية .
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2639 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمينه حلالك ثم تجين تبكبكين😭
ترى اللي بينك وبينه ورقة ومهما طالت العشرة بينكم يبقى شخص غريب
فـ أي لحظة يقضبك الباب ، حبيه قدريه أحترميه لكــــــن ! لا ( للثقـة ) فيه.
إذا أنتِ كريمة لذا الدرجة أشتري له سيارة وأكتبيها بإسمه وخليه يعمل فيها اللي يبغي
إن شاء الله يحرقها.
عسل حامض[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
طلع جميع ماصرفه عليها
نكبها
الله يقهر ابليسه
هذا شكله هو والشيطان خويان
كيف طراء له هل فكره
الله يعينك يابنت الناس
ترفدي
الله المستعان
الدوسري[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
والله ياختي انه بيكعها من جيبه خذي برنت من المرور بالمخالفات وطابقي تاريخ اول مخالفة مع تاريخ شكواك واذا تطابقو او بعد شكواك لزوجك اشتكي عليه ومجبور يدفعها هذا نكب نفسه بنفسه الله يهديه
فوفو 20[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 3 شهور
لا تخافين هو هالحين ورّط نفسه اذا انت بتدفعين ٢٠ الف هو يدفع اكثر من ٢٠٠الف بعض الرجال طبعهم نجس ما يصدق ان الوحدة توافق عليه ويتزوج يطلع إخس اخلاقه عليها ان شاء الله القاضي ما يخليك تدفعين شيء لان الضرر عليك اكثر انت اطلبي من ابوك وإخوانك يروحون له وياخذون السيارة منه دامها سيارتك واشتكيه على المرور وان شاء الله الحق يبان
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 شهور
لا تابع ردودكم نارمين
لاووكلامكم قانونيا لايوخذ بالاعتبار
والله القانون لايحمي المغفلين المرور مستحدث نظام جديد وهو بتفويض السايق علئ السياره سوه كانت بِسم الزوجه أو الأخت بكذا تجي المخالفات علئ المفوض سواء كان من ساهر أو غيره
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديهم !!
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت احصل زوجه مثلها كريمه ،، يامعلقة جوري يااختي العزيزة هي المرأة مااعطته سيارة إلا ذا يدل على انها امرأة كريمه وحنونه وعاطفيه بقوه لو انها زوجتي ماسويت فيها كذا حطيتها بعيوني الثنتين❤❣💕
نايف المحزري.[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
قمنا بالتركيز على المخالفات ونسينا وتناسينا المشاكل الأسرية،حافظوا يا إخوان على من تحبون ،وأقيموا العلاقات الزوجية على الحب والاحترام بقدر المستطاع،كن لها رجلا تكن لك امرأة،قد خلقن من ضلع أعوج ،اللهم أصلح بينهم واجمع بينهم بخير.