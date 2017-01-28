أكاديمية: تكشف أخر موقف لها مع هيا السياري قبل وفاتها.. فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

روت الدكتورة نوال العيد الأستاذة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخر موقف لها مع الفقيدة هيا السياري زوجة الشيخ سلمان العودة قائلة “زارتني الفقيدة قبل أسابيع من وفاتها ووجهت لها سؤالاً، ماذا لو رجعت بك الحياة يا هيا ماذا ستختارين”؟، لترد عليها الفقيدة بقولها: “لو رجعت بالحياة ما اخترت إلا ما اختاره الله لي”.

وأشارت العيد إلى جوانب من حياة زوجة الشيخ سلمان العودة هيا السياري، التي توفيت في حادث مروري الأربعاء الماضي،قائلة أنها كانت تتميز بحسن الخلق؛ ولم تكن تذكر أحداً بسوء في مجلسها، وكان لها أثر كبير على كثير من الفتيات في حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وقالت العيد في حديث لها عبر حسابها في “سناب شات” إن صداقة قديمة ربطتها مع هيا السياري، حيث كانتا تذهبان سوياً إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم.