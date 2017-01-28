أكاديمية: تكشف أخر موقف لها مع هيا السياري قبل وفاتها.. فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

أكاديمية: تكشف أخر موقف لها مع هيا السياري قبل وفاتها.. فيديو
روت الدكتورة نوال العيد الأستاذة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخر موقف لها مع الفقيدة هيا السياري زوجة الشيخ سلمان العودة قائلة “زارتني الفقيدة قبل أسابيع من وفاتها ووجهت لها سؤالاً، ماذا لو رجعت بك الحياة يا هيا ماذا ستختارين”؟، لترد عليها الفقيدة بقولها: “لو رجعت بالحياة ما اخترت إلا ما اختاره الله لي”.
وأشارت العيد إلى جوانب من حياة زوجة الشيخ سلمان العودة هيا السياري، التي توفيت في حادث مروري الأربعاء الماضي،قائلة أنها كانت تتميز بحسن الخلق؛ ولم تكن تذكر أحداً بسوء في مجلسها، وكان لها أثر كبير على كثير من الفتيات في حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
وقالت العيد في حديث لها عبر حسابها في “سناب شات” إن صداقة قديمة ربطتها مع هيا السياري، حيث كانتا تذهبان سوياً إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم.
سعيد مكني الشهراني .[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 3 شهور
رحمة الله عليها وولدها برحمته يارب ..ويرحم موتانا وموتى المسلمين ..
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
رحمها الله
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3212 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمها ويبدلها حياة اجمل من حياتها واهلا خيرا من اَهلها وزوجا خير من زوجها ويسكنها جنات النعيم الله يصبر اَهلها على فراقها
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم موتانا وموتى المسلمين يارب.