ليلة مرعبة في جازان.. عاملة إثيوبية تحاول قتل طفلتين وأمهما - صحيفة صدى الالكترونية

ليلة مرعبة في جازان.. عاملة إثيوبية تحاول قتل طفلتين وأمهما
اعتدت عاملة منزلية إثيوبية مساء أمس (الجمعة) على طفلتين وأمهما في إحدى قرى منطقة جازان بالضرب، في محاولة منها لقتلهن قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذهن وتخليصهن من يدها.
وقال عم الطفلتين فى تصريحات صحفية، أن العاملة التي تخدم في منزل شقيقه بصورة نظامية منذ أكثر من 4 سنوات، دخلت غرفة ابنتي شقيقه وهما نائمتان، واعتدت عليهما بضرب رأسيهما في جدار الغرفة بكل قوتها، وعندما حاولت الأم حماية ابنتيها،هجمت عليها العاملة وضربتها بكل قوة ما أدى لإصابتهن بإغماءات وكسور بالرأس.
وتابع: اضطر الجيران لاقتحام المنزل بعد تعالي أصوات الصياح فيه، وأنقذوا الطفلتين وأمهما، وإسعافهن إلى المستشفى .
وأضاف عندما تدخل الجيران هربت العاملة الإثيوبية من المنزل،فيما تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها في أحد شوارع القرية، وتم إيداعها قسم التوقيف بالشرطة، تمهيداً للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
استغفرالله وأتوب إليه
ياناس ياعالم على كثر بلاوي الاثيوبيات
اللي نسمعها ما أعتبرتوا !!!؟؟
من المجنونه اللي تنام وفي بيتها شغاله
اثيوبيه ؟؟
اتقوا الله في اطفالكم .. وفي انفسكم
اللي ترمونها للتهلكه..
لاتلومون إلا أنفسكم فكم قصه سمعتموها
ولم تعتبروا …
الاثيوبيه بمثابة قنبله موقوته في البيت 🔴
القرشي[ عدد التعليقات: 1645 ] نشر منذ 3 شهور
الكارثة إنهم سامحين الأن بالإستقدام من أثيوبيا رغم كل هاذي الجرائم إللي راح ضحيتها أبناء وبنات وأمهات
أسر كثيرة … حسبنا ألله ونعم الوكيل على كل مسؤول يرا ويسمع كل هذه الجرائم ولا يتصدى لإستقدام هذه
العينة من البشر .
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
انا لي ١٠ سنواات وانا اقول لا احد يستقدم شغالة اثيوبية ،، هو مشكلتهن انهن رخيصات على بعض الناس لكن لايهمكم رخصها اهتموا باألي لها عقل وتخاف الله بس.
سعيد مكني الشهراني .[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الابالله ..الحمد لله على سلامتهم .الله يشافيهم يارب ..
إسلام[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 3 شهور
.. ترى قاتلة الطفله تالا إندونيسيه و أخرى سيرلانكبه وثالثه إثيوبيه ا
القتله من كل الأجناس والخادمه مهما كانت جنسيتها فهي شر وقنبله موقوتة داخل المنزل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9945 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى ان تصل هذه الصوره وقصتها الى وزير العمل الذي سمح بجلب الاثيوبيات كعاملات في البيوت
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 3 شهور
علقوها بشعرها لمدة سنه , وبعدها اسحلوها سحل ملعونة الصير ,,
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الابالله
الدوسري[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
فكونا من الاثيوبيات ياناس والله انهم مجرمات وياكثر جرائمهم هنا سكرو باب الاستقدام من اثيوبيا وخلاص
العدناني[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 3 شهور
في قبايل في اثيوبيا ياكلوا الأسود والقرود
بالله كيف الواحد ينام وفي بيته واحدة ذا بلدها وذا أكلها
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13042 ] نشر منذ 3 شهور
ياعالم افتكو من الشغالات ماراح تموتون بدونهم
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل !!؟
صريح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اكيد من سؤ المعامله التي تتلقاها العامله