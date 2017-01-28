ليلة مرعبة في جازان.. عاملة إثيوبية تحاول قتل طفلتين وأمهما - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

اعتدت عاملة منزلية إثيوبية مساء أمس (الجمعة) على طفلتين وأمهما في إحدى قرى منطقة جازان بالضرب، في محاولة منها لقتلهن قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذهن وتخليصهن من يدها.

وقال عم الطفلتين فى تصريحات صحفية، أن العاملة التي تخدم في منزل شقيقه بصورة نظامية منذ أكثر من 4 سنوات، دخلت غرفة ابنتي شقيقه وهما نائمتان، واعتدت عليهما بضرب رأسيهما في جدار الغرفة بكل قوتها، وعندما حاولت الأم حماية ابنتيها،هجمت عليها العاملة وضربتها بكل قوة ما أدى لإصابتهن بإغماءات وكسور بالرأس.

وتابع: اضطر الجيران لاقتحام المنزل بعد تعالي أصوات الصياح فيه، وأنقذوا الطفلتين وأمهما، وإسعافهن إلى المستشفى .

وأضاف عندما تدخل الجيران هربت العاملة الإثيوبية من المنزل،فيما تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها في أحد شوارع القرية، وتم إيداعها قسم التوقيف بالشرطة، تمهيداً للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.