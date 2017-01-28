بالفيديو..ردّة فعل طالب كافأه والده علي نجاحه بـ آيفون - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ردة فعل مُعبّرة لطالب قدّم له والده هدية عبارة عن جوال “آيفون” بمناسبة تفوقه في الدراسة.

ولم يتمالك الطفل نفسه كما ظهر في المقطع واحتضن أبيه وظلّ يبكي من شِدّة فرحه بالمفاجأة حتى سقط الجوال من يده من دون أن يشعر، ومن ثمّ قام بتقبيل رأس والده وشكره على الهدية.