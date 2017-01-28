 بالفيديو..ردّة فعل طالب كافأه والده علي نجاحه بـ آيفون - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو..ردّة فعل طالب كافأه والده علي نجاحه بـ آيفون

بالفيديو..ردّة فعل طالب كافأه والده علي نجاحه بـ آيفون
نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ردة فعل مُعبّرة لطالب قدّم له والده هدية عبارة عن جوال “آيفون” بمناسبة تفوقه في الدراسة.

ولم يتمالك الطفل نفسه كما ظهر في المقطع واحتضن أبيه وظلّ يبكي من شِدّة فرحه بالمفاجأة حتى سقط الجوال من يده من دون أن يشعر، ومن ثمّ قام بتقبيل رأس والده وشكره على الهدية.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 3 شهور

نقديم الهدية جميل لكن ايفون لطفل لما يتجاوز التاسعة يعني ما زال في المرحلة الأبتدائية وش راح تهدية في المتوسط و الثانوي و نتسأل ليش ابنائنا ينحرفون

[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 3 شهور

تفاهه وسخافة وتربيه خربانه حينتج عنها جيل فاسد بعيد كل البعد عن العقيده والرجوله والمسؤليه

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

ليتك مدخلة تحفيظ القرأن ولا نادي رياضي

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور

ونعم الاب هذه هي الابوة ولابلاش موب زينا اذا رجعت من المدرسة يقلك روح غسل السيارة

[ عدد التعليقات: 9945 ] نشر منذ 3 شهور

يستاهل الهديه وبارك الله فيه وفي ابيه اللي افرحه بهذه الهديه

[ عدد التعليقات: 2639 ] نشر منذ 3 شهور

ولم يتمالك الورع نفسه كما ظهر في المقطع وأحتضن أبيه وظلّ يبكي😭😭
ــــــ
بكاء الورع طبيعي جداَ لأنه عارف أن الهدية لزوم التصوير لـ سناب شاةةة🐐
ثم يتم أسترداد الهديــة لاحقــــاً😂
بالضبط مثل اللي تطلب أكل من المطعم وتصوره وتضحك ع المهفات : هذا من صنع
أيديا وحيـــــــاة عينيـه😛

[ عدد التعليقات: 2639 ] نشر منذ 3 شهور

مساكين هالورعان من أولاد وبنات ف البيت أنواع العنف😡من تحقير وتطنيش وسخرية
وتحطيم وكرف وتسطير👋👋 وتفالين بوجيههم😩
وخارج البيت قدم الناس أنواع الرومانسية يالبى قلبه💖ياذينوه ياناس وسلم ربي عمره
واحضان وبوسات الله لايخليني واااه بـث😘
ولامانع أن تضع صورة واحد من ورعانها خلفية لجوالها لزوم الهياط والفقش😛
وإذا جات تكلمه بالجوال أسمع ياماما شوف حبيبي
الســــاعة كم صرتي ذربة ورومانسية ي الدربـــــاويــــــ😂هههـه🤔