 عبدالعزيز المريسل: زوران طعن النصر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 1

    مايو

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. عبدالعزيز المريسل: زوران طعن النصر

عبدالعزيز المريسل: زوران طعن النصر




8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههههههههههه عساكم من هالحال واردى

قولوا بعد الهلال هو السبب خخخخ

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور

كما تدين تدان
هذا مبارتكم لخطف العويس ردها الله لكم في مدربكم

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور

كما تدين تدان
فرحتكم في خطف العويس ردها الله لكم في مدربكم

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور

اهلين ام زكي

[ عدد التعليقات: 1942 ] نشر منذ 3 شهور

لاحول ولاقوة الا بالله
وش هالكمية من الغباء
وعدم القبول لهالشخص ..
الله يعين بس

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 3 شهور

😂😂الله يرجك ياعزوز
أقام بجهد أياماً قريحته // وفسر الماء بعد الجُهد بالماء😂😂

[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 3 شهور

المريسيل ببغاءالنصر .اسئله عن اوضاع الهلال ولاتسئله عن ناديه …؟

[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 3 شهور

هههههه هههههه هههههه هههههه فريق حواري روح ارقد