عبدالعزيز المريسل: زوران طعن النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 1
مايو
ههههههههههههههههههههه عساكم من هالحال واردى
قولوا بعد الهلال هو السبب خخخخ
كما تدين تدان
هذا مبارتكم لخطف العويس ردها الله لكم في مدربكم
كما تدين تدان
فرحتكم في خطف العويس ردها الله لكم في مدربكم
اهلين ام زكي
لاحول ولاقوة الا بالله
وش هالكمية من الغباء
وعدم القبول لهالشخص ..
الله يعين بس
😂😂الله يرجك ياعزوز
أقام بجهد أياماً قريحته // وفسر الماء بعد الجُهد بالماء😂😂
المريسيل ببغاءالنصر .اسئله عن اوضاع الهلال ولاتسئله عن ناديه …؟
هههههه هههههه هههههه هههههه فريق حواري روح ارقد
التعليقات مغلقه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههه عساكم من هالحال واردى
قولوا بعد الهلال هو السبب خخخخ
صراحة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
كما تدين تدان
هذا مبارتكم لخطف العويس ردها الله لكم في مدربكم
صراحة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
كما تدين تدان
فرحتكم في خطف العويس ردها الله لكم في مدربكم
سعيد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور
اهلين ام زكي
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 1942 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
وش هالكمية من الغباء
وعدم القبول لهالشخص ..
الله يعين بس
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂الله يرجك ياعزوز
أقام بجهد أياماً قريحته // وفسر الماء بعد الجُهد بالماء😂😂
السيف الازرق[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 3 شهور
المريسيل ببغاءالنصر .اسئله عن اوضاع الهلال ولاتسئله عن ناديه …؟
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه هههههه هههههه هههههه فريق حواري روح ارقد