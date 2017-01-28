 مصادر سورية ترجح إصابة بشار الأسد بورم دماغي - صحيفة صدى الالكترونية

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مصادر سورية ترجح إصابة بشار الأسد بورم دماغي

مصادر سورية ترجح إصابة بشار الأسد بورم دماغي
دمشق (صدى):

قالت مصادر سورية، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد مصاب بورم دماغي بدأت أعراضه تظهر عليه بشدة، فيما يحاول التغطية على هذه الأعراض بالظهور الصحفي المتكرر لفترة وجيزة.

واجتمع الأسد، الخميس الماضي، مع مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلا أن مصادر سورية أشارت إلى أنه لا يخوض نقاشات طويلة في دائرة صنع القرار.

ويخضع الأسد بشكل أسبوعي بحسب المصادر، لفحوصات طبية في مستشفى الشامي، خاصة في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الملف الطبي لبشار الأسد يشرف عليه فريق طبي روسي في سوريا، وتوقعت أنه خضع لفحوصات طبية خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في أكتوبر العام الماضي.

جاء ذلك في ظل أنباء ترددت عن إصابة الأسد بجلطة «دماغية»، إلا أن هذا غير مؤكد حتى الآن نظرا للظروف السرية التي تحيط بالقصر الجمهوري في سوريا، خاصة في ظل سيطرة الحرس الثوري الإيراني على كل تفاصيل ما يجري في القصر، لا سيما أجهزة الاتصال التي تكفلت إيران منذ بداية الثورة بالإشراف عليها.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 3 شهور

الله يشل أركانك ي بشار

[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 3 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 1715 ] نشر منذ 3 شهور

والله من دعاء المسلمين عليه
يارب اجعل مرضه خبيث ويتمني الموت ولا يجده

[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور

قال رسولنا الكريم صلى عليه وسلم
انا الله يمهل لظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وندعوا الله سبحانه ان يقر أعين المسلمين بهلاكه هو الخميني الإرهابي وحسن آلات

[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 3 شهور

بعد ما باع البلد لروسيا وإيران حتى يظل في الحكم.
يارب انتقم منه و من كل من عاونه وساعده.

[ عدد التعليقات: 2539 ] نشر منذ 3 شهور

الله يجعله يتمنى الموت ولايجده مثل اليهودي الاخر شارون

الله يفك المسلمين من شره وعبثه العلوي المجوسي النصيري