الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف عقوبة النصر والأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف عقوبة النصر والأهلي
رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استئناف عقوبة منح رخض مخالفة ناديي النصر والأهلي للمشاركة بدوري أبطال آسيا عام 2015.
يأتي ذلك بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي والصادر في يوليو الماضي بتغريم الاتحاد السعودي 150 الف دولار منها 100 ألف معلقة لمدة عامين بسبب منحه ناديي النصر والأهلي رخصة للمشاركة في دوري أبطال آسيا عام 2015 رغم عدم الاستيفاء لشروط المسابقة لوجود التزامات مالية ومستحقات علي الناديين.
الترشيحي[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 3 شهور
ماجنت الكره السعوديه منهم الا الخسائر اصحاب التزوير وخطف اللاعبين
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 3 شهور
بالنسبه للنصر ايش الجديد
طيب حتى مشاركتهم بكأس العالم اللي صجونا بها برضوا بطرق غير مطابقه للشروط يعني بالواسطه
وشكل النصر على بالهم الوضع مثل اول تعدي بسلام لا حبيبي العالم صارت منتبهه لمثل هالتلاعب طييير