الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف عقوبة النصر والأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد (صدى):

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استئناف عقوبة منح رخض مخالفة ناديي النصر والأهلي للمشاركة بدوري أبطال آسيا عام 2015.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي والصادر في يوليو الماضي بتغريم الاتحاد السعودي 150 الف دولار منها 100 ألف معلقة لمدة عامين بسبب منحه ناديي النصر والأهلي رخصة للمشاركة في دوري أبطال آسيا عام 2015 رغم عدم الاستيفاء لشروط المسابقة لوجود التزامات مالية ومستحقات علي الناديين.