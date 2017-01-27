بالفيديو ..شابة تعترف على الهواء باقامتها علاقة مع 60 رجلا خلال اسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو ..شابة تعترف على الهواء باقامتها علاقة مع 60 رجلا خلال اسبوع
أعترفت شابّة في الـ 24 من عمرها تُدعى مرسيدس أنّها كانت تخون زوجها لسنوات وأنّها عاشت حياةً مزدوجة مليئة بالأكاذيب بحسب ما قالت.
وتفصيلا، حلّت مرسيدس وهي أمّ لطفلين ضيفة في برنامج Dr.Phil حيث أعلنت أنّها تمارس أعمال منافية للآداب منذ أن كانت في سنّ 14، وأنّها خانت زوجها على مدى 6 سنوات من زواجهما.
وقالت الأمّ الشابّة أنّها مدمنة على شرب الكحول وأنّها كانت تقيم علاقات غير مشروعة مع أكثر من 50 أو 60 رجلاً في الأسبوع وتجني حوالي 6000 دولار أسبوعياً.
وا شارت مرسيدس أيضاً أنّها أقامت علاقات مع أكثر من 1000 رجل خلال هذه الفترة.
كما أنّ زوجها آندرو لم يكن يعلم بما تمارسه زوجته في الخفاء عنه، ولكنّه شكّ بها عندما عرف أنه ليس الوالد البيولوجي لطفلهما الثاني، فوضع كاميرا في المنزل واكتشف أنّها كانت تستقبل الرجال أثناء غيابه، فقرر الانفصال عنها.
يذكر أنّ الدكتور فيل قرر مساعدتها وسيتم نقلها إلى مركز إعادة تأهيل المدمنين على الكحول لأنّ لا مأوى لديها الآن.
واللافت أنّ زوجها آندرو لم يمانع إمكانيّة عودتها لتربية أطفالها ولكنه أكّد أنّ علاقتهما ببعضهما البعض انتهت.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9945 ] نشر منذ 3 شهور
ما شاء الله شغاله بجد وخصوصا ان بنيتها تتحمل مالا يقل عن 9 رجال في اليوم
هي اصلا صايعه من كان عمرها 14 سنه فلا غرابه ان تستمر في الصياعه
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2666 ] نشر منذ 3 شهور
ابك ابك ابك .هذا وهي مرسيدس اقامت علاقة مع 60 رجلا خلال اسبوع .
أجَل كيف لو كانت بنتلي او وزرايس .
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2108 ] نشر منذ 3 شهور
الله يأخذ عقلك
مرسيدس صرتي الآن شيول
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2666 ] نشر منذ 3 شهور
روزرايس .
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
المرسيدس غالي ولازم يكون الشغل قوي
وزوجها نايم وبقوة كل ماطلع كل ماجابت فحووول
سعود ٤٤٣٣[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
طيب بالله وش بنستفيد حنا من أخبار مثل هذي أبي أعررف
وعلى فكرة زادت مواضيعكم عن الأخبار هذي
مدري كأن مافي أخبار الا عن الخيانات والعلاقات الغير شرعية
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12295 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه ليش كذا يا مرسيدس
ابو كمال[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى اتخاذ اجراءات مشدده لمن ينشر مثل هذه الاخبار التي لايستفاد منها
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2639 ] نشر منذ 3 شهور
( أعترفت ) .. كانت تخون زوجها لسنوات وأنّها عاشت حياةً مزدوجة مليئة بالأكاذيب😛 بحسب ما قالت.
..
تعجبنــي ( صراحتك ) ي مرسيدس👍
مو مثل ( بعض ) الحريم الكذاااابات😛 اللي تتزوج وهي (….) واحياناً “حامل”
وبعد الزواج ورعانها ( مشكلين ) من كل بحر قطرة والزوج آخـــــــــــر من يعلم.
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2639 ] نشر منذ 3 شهور
أعلنت أنّها تمارس أعمال منافية للآداب منذ أن كانت في سنّ 14🤔
.. .. (متعـــودة دائمـاً ) أكيد المذر (ماما) كانت ( قــــــوادة )
ودامك متعـــودة رجل واحد لايكفـي اللي هو زوجك واصلاً ماراح يتحملك.
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8140 ] نشر منذ 3 شهور
يارب سترك 😣
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15135 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
أنا أقول وش الأقبال الرهيب هاليومين على سيارات المرسيدس…..
يقلون شنطتها ….لها مواصفات خاصة
وتفترش مزبووووووط مع المنعطفات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8140 ] نشر منذ 3 شهور
مرسيدس 😂😂😂😂
انا احب.. …احس لها هيبه ووقار بين الجيوب
وعاده هالجيب للناس الكبار😎
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6476 ] نشر منذ 3 شهور
60 ي الظاالمهههه 😭😭😭😭
وإحنا ولا نص راقل ☺🤓
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2666 ] نشر منذ 3 شهور
اسسسوووم.. 🌸 وينك طولتي الغيبه . 😎
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6476 ] نشر منذ 3 شهور
هلاا ياخووي حياكك 💗
ابد موجوده ماغبت..
🎀
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2666 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحيك خيتي 😊 مالنا غناةٍ عنك .😍
إسلام[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 3 شهور
طبعاً الغنمات والتيوس مبسوطين من الخبر ضحك وإنبساط وقلة أدب
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
اسم علي مسمى مررررسيدس
اتق الله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
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قال الله سبحانه وبحمده:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
﴿النور: ١٩﴾
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عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ” إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ ”
حديث صحيح – المعجم الكبير للطبراني