فيديو : سعيد الهلال: الهلال هو من أوقف صفقة انتقال محمد العويس للأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 6 شهور 5٬282 8 صدى سبورت فيديو : سعيد الهلال: الهلال هو من أوقف صفقة انتقال محمد العويس للأهلي
tawaq[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 6 شهور
يمكن هو حساوي امرد
nadem2008[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 6 شهور
انا احسبه اخو حسن البلان الممثل الكويتي
يشبه له
الغامدي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 6 شهور
ياخي هذا حاقد على الهلال من ايام خط السته
ابوخالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
يشبه بنت
سفير الوطن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
سلخ الطواقي سعيد الهلال!!
السنافريفتكرون أن الاهلي مثل صغيرجدةالاتحاد يديرونه بريموت كنترول
الصوت الهادي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 شهور
اول شي غسل فمك وبعدين تعال وقبل تجي شف فمك واسنانك فمك يشبه نفق المعيصم واسنانك المراوح
مخضرم[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 6 شهور
مدرب الهلال اعلن ان النادي لن يتعاقد مع لاعب محلي ثم ان الهلال متورط في 16 مليون لعبدالعزيز الدوسري و4 مليون لمحمد القرني حتى يسنطيع تسجيل اللاعب السوري الجديد كذالك التجديد للفرج وسالم الدوسري
لذالك سعيد هلال ماعندة سالفة
المهاجر[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 6 شهور
بين الحقيقة
خخخخخخخخخخخخخ