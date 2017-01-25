 فيديو : سعيد الهلال: الهلال هو من أوقف صفقة انتقال محمد العويس للأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 30

    يوليو

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فيديو : سعيد الهلال: الهلال هو من أوقف صفقة انتقال محمد العويس للأهلي




8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 6 شهور

يمكن هو حساوي امرد

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 6 شهور

انا احسبه اخو حسن البلان الممثل الكويتي
يشبه له

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 6 شهور

ياخي هذا حاقد على الهلال من ايام خط السته

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

يشبه بنت

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

سلخ الطواقي سعيد الهلال!!
السنافريفتكرون أن الاهلي مثل صغيرجدةالاتحاد يديرونه بريموت كنترول

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 شهور

اول شي غسل فمك وبعدين تعال وقبل تجي شف فمك واسنانك فمك يشبه نفق المعيصم واسنانك المراوح

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 6 شهور

مدرب الهلال اعلن ان النادي لن يتعاقد مع لاعب محلي ثم ان الهلال متورط في 16 مليون لعبدالعزيز الدوسري و4 مليون لمحمد القرني حتى يسنطيع تسجيل اللاعب السوري الجديد كذالك التجديد للفرج وسالم الدوسري
لذالك سعيد هلال ماعندة سالفة

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 6 شهور

بين الحقيقة
خخخخخخخخخخخخخ