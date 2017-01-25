بالفيديو.. حقيقة العلاقة بين ترامب وزوجته ميلانيا - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

لقى فيديو لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، تداولاً كبيراً ،لما يظهره من حقيقة العلاقة الفاترة بينهما، وخضوعها لسطوة الرجل المثير للجدل.

وظهرت ميلانيا وهي تبتسم لزوجها ضاحكة حينما التفت نحوها، أثناء التغطية التلفزيونية لحفل تنصيبه بعد أدائه اليمين الدستورية، ولكنه حينما استدار تحول وجهها بسرعة ليحل محله تعبير عن الغضب بل والحزن.

و يعتبر الفيديو امتدادا لمقاطع أخرى وصور توثق العلاقة الفاترة بين ترامب وزوجته، والتي يغلب عليها كما أشارت تقارير تسلط دونالد ترامب .