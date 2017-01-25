الرئيس المصري يقترح إصدار قانون للحد من حالات الطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، إصدار قانون يحد من تزايد حالات الطلاق في مصر.

وقال السيسي ، إن هناك 900 ألف حالة زواج تتم في مصر كل عام، انتهي 40% منها بالطلاق خلال الخمس سنوات الأولي وينتج عن هذه الحالات سلبيات كثيرة علي الأسرة والمجتمع بالإضافة إلي ما يتبعه من آثار علي الأطفال اللذين يشردون في الشوارع.

وقدم الرئيس السيسي اقتراح موجها حديثه لشيخ الأزهر، أن تقوم الدولة باعتبارها المعنية بالحفاظ علي مجتمعها، بإصدار قانون بعدم الطلاق إلا أمام مأذون، لكي تكون هناك فرصة أمام الزوجين لمراجعة توابع ذلك الأمر قبل وقوعه.