الرئيس المصري يقترح إصدار قانون للحد من حالات الطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس المصري يقترح إصدار قانون للحد من حالات الطلاق
اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، إصدار قانون يحد من تزايد حالات الطلاق في مصر.
وقال السيسي ، إن هناك 900 ألف حالة زواج تتم في مصر كل عام، انتهي 40% منها بالطلاق خلال الخمس سنوات الأولي وينتج عن هذه الحالات سلبيات كثيرة علي الأسرة والمجتمع بالإضافة إلي ما يتبعه من آثار علي الأطفال اللذين يشردون في الشوارع.
وقدم الرئيس السيسي اقتراح موجها حديثه لشيخ الأزهر، أن تقوم الدولة باعتبارها المعنية بالحفاظ علي مجتمعها، بإصدار قانون بعدم الطلاق إلا أمام مأذون، لكي تكون هناك فرصة أمام الزوجين لمراجعة توابع ذلك الأمر قبل وقوعه.
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 6 شهور
هما لاقين يتزوجون حتى تفكر تحد من حالات الطلاق
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13511 ] نشر منذ 6 شهور
ليتك تحد من الخيانة و قتل الازواج لبعضهم اللي شغالة عندكم بالهبل الله لايبلانا
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 6 شهور
كلمة طيبة ولوكان مصدرها السيسى علما” انك ذاهب الى المحكمة لتثبت الطلاق : لايحق لك ان تطلق خارج المحكمة الى امام القاضى لكى يسألك عن اسباب الطلاق منها امور قد يحلها القاضى اويدلك على الطريق الصحيح دون طلاق ويكون لك موعد لكى تطلق وحين يأتى موعدك تكون الزوجة عندك في البيت وان ابيت لها مصروف اعاشة وسكن لحين يأتى موعدك ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا”