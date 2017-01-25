بالفيديو.. الكونغو تصعد لربع النهائي بثلاثية أمام توجو - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

فاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية علي منتخب توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.

أحرز أهداف الكونغو كل من جونيور كبنانجا في الدقيقة 29 وفيرمين موبيل ندومبي في الدقيقة 54 وخوسي مبوكو في الدقيقة 80 بينما أحرز كوملان اجبيجنيادان لاعب توجو الهدف الوحيد بالدقيقة 69 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد جمهوريه الكونغو للنقطة 7 ويتأهل لربع النهائي عن المركز الاول ويتأهل رسمياٌ فيما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحده ويحتل المركز الاخير ويودع البطولة.