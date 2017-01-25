 كاتب يروي قصة مع ملك الإنسانية تُظهر سرعة بديهته وظرافته الأبوية - صحيفة صدى الالكترونية

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كاتب يروي قصة مع ملك الإنسانية تُظهر سرعة بديهته وظرافته الأبوية

كاتب يروي قصة مع ملك الإنسانية تُظهر سرعة بديهته وظرافته الأبوية
طلال الغامدي(صدى):

سرد الكاتب إبراهيم بكري، قصة جمعته بالملك عبدالله بن عبدالعزيز، تظهر سعة اهتمامه وسرعة بديهته واهتمامه الأبوي.

و تعود تفاصيل القصة حينما زار الملك عبدالله منطقة جازان عام 2006 واستقبل أعضاء المجلس البلدي، حيث اصطفوا حوله لأخذ صورة تذكارية برفقة أمير جازان ووزير الشؤون البلدية حينها، موضحا: ” هذا الشاب كاتب هذه السطور لم يجد لنفسه مكاناً في الصورة “.

وأضاف: “تفاجأت بسرعة بديهة الملك الإنسان وهو يقول: تعال يا ولدي خليك هنا أمامي، جلست أمام الملك عبدالله والدهشة تسكن الجسد.. لتسكن الجسد دهشة أخرى وهو يقول: يا ولدي تسمح لي أضع يدي على كتفك؟”.

وأردف: “ظل طيلة فترة الصورة وهو يهز بيده جسدي، يمازحني بيده لكي أسقط في الأرض، كان يضحك، كان أباً حنوناً، كان ملكاً متواضعاً، كان بسيطاً في تعامله مع شعبه”.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمك يابومتعب ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه