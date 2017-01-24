بالفيديو.. عامل يحرس منشأة وهو نائم في الشارع يثير استياء مواطن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اضطر عامل بأحدي الشركات الي الجلوس في الشارع لحراسة موقع عمل في ساعة متأخرة من الليل في ظل التراجع الشديد في درجات الحرارة، فيما لم توفر له الشركة التي يعمل لديها مأوي مناسب، وهو ما اثار استياء أحد المواطنين الذي رآه بالصدفة.

وقام المواطن بتصوير العامل في مقطع فيديو متداول وهو يتخذ من احد الأرصفة فرشا له، ويلتحف بطانية لا تكاد تقيه من برودة الجو، ولم يجد أمامه إلا ان يحيط نفسه بحواجز من عبوات المياه البلاستيكية ليقي نفسه الهواء البارد.

وأكد المواطن أنه التقط هذا الفيديو في حي الشفا جنوب مدينة الرياض، مشيرا إلي أن درجة الحرارة وقت تصوير الفيديو كانت أقل من 10 درجات مئوية.