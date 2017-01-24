مواطن يتلقي تهديدات من عمالة مخالفة لتقديمه بلاغ ضدهم بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يتلقي تهديدات من عمالة مخالفة لتقديمه بلاغ ضدهم بمكة
توعد عدد من العمالة المخالفة مواطناً بإحراق مركبته والاعتداء عليه، بعد أن تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة عن ممارستهم البيع غير النظامي في برحة الإسمنت بجبل النور، فيما تجاوبت الجهات الأمنية مع بلاغ المواطن، ووجهت فرقة من أفراد الضبط الإداري تولت القبض على 40 بائعاً من جنسيات مختلفة يعملون لحسابهم.
وقال المواطن الذي يملك مؤسسة نظامية ويبيع الإسمنت في نقاط منها جبل النور، إنه لاحظ عمالة تقوم بأعمال السمسرة وبيع الإسمنت والعمل لحسابها الخاص وتضايقه في مصدر رزقه، فتولى تبليغ الجهات ذات العلاقة، وتمت مداهمة الموقع من قبل شرطة العاصمة المقدسة ومكتب العمل والعمال، وضبطوا 44 عاملاً.
وأكمل المواطن: ” اتصلت العمالة على جوالي، وهددتني بحرق سيارتي بسبب بلاغي عليهم رغم أن البلاغ سري، وتعرضت للسرقة أكثر من مرة، واتصلوا بي يطلبون مقابلتي، وأصبحت في خطر منهم، وأتولى حراسة ممتلكاتي بنفسي خوفاً من السرقة “.
وأوضح، أنه تقدم ببلاغات سرقة لشرطة المعابدة، ورفع خطاب لمقام إمارة منطقة مكة المكرمة.
سعد الجهني[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 6 شهور
نام وامن لاتحارب الناس في رزقها حرام
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 6 شهور
اعانك الله يقول ان البلاغ سرى كيف ظهر للعمالة وهوا سرى من الشرطة ومكتب العمل لعل اغلب سيارات النقل يملكونها موضفين بعمالة غير نظامية (( تعهد فقط لهم ظهر
الرجل الصغير[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 6 شهور
مابقي غير تهديد ياعالم يامسئولين الغوا نظام الكفاله وينتهي التستر ومن يرغب في اي نشاط تجاري من المواطنين يكون عن طريق شركات وطنيه تنظم العماله لمن يرغب من المواطنين وتوفر جميع المهن النظام الحالي كلها اتفاقيات تستر