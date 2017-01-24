مواطن يتلقي تهديدات من عمالة مخالفة لتقديمه بلاغ ضدهم بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توعد عدد من العمالة المخالفة مواطناً بإحراق مركبته والاعتداء عليه، بعد أن تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة عن ممارستهم البيع غير النظامي في برحة الإسمنت بجبل النور، فيما تجاوبت الجهات الأمنية مع بلاغ المواطن، ووجهت فرقة من أفراد الضبط الإداري تولت القبض على 40 بائعاً من جنسيات مختلفة يعملون لحسابهم.

وقال المواطن الذي يملك مؤسسة نظامية ويبيع الإسمنت في نقاط منها جبل النور، إنه لاحظ عمالة تقوم بأعمال السمسرة وبيع الإسمنت والعمل لحسابها الخاص وتضايقه في مصدر رزقه، فتولى تبليغ الجهات ذات العلاقة، وتمت مداهمة الموقع من قبل شرطة العاصمة المقدسة ومكتب العمل والعمال، وضبطوا 44 عاملاً.

وأكمل المواطن: ” اتصلت العمالة على جوالي، وهددتني بحرق سيارتي بسبب بلاغي عليهم رغم أن البلاغ سري، وتعرضت للسرقة أكثر من مرة، واتصلوا بي يطلبون مقابلتي، وأصبحت في خطر منهم، وأتولى حراسة ممتلكاتي بنفسي خوفاً من السرقة “.

وأوضح، أنه تقدم ببلاغات سرقة لشرطة المعابدة، ورفع خطاب لمقام إمارة منطقة مكة المكرمة.