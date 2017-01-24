الحكومة الأردنية تنتفض بسبب البيض - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

انتفضت الحكومة الأردنية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة إلى التدخل، بعد حملة مقاطعة من قبل الشعب الأردني لبيض المائدة، ما أدى لانخفاض كبير في الطلب عليه. واضطرارها لوضع سقف سعر مناسب له.

وأفادت مصادر أن لجنة في «الصناعة والتجارة»، الأردنية ستجتمع خلال اليومين القادمين، لوضع سقف سعر لمادة بيض المائدة.

وأوضح أن الوزارة، أجرت دراسة كاملة حول الكلف الأولية والتشغيلية، لإنتاج البيض، وعن الحلقات التسويقية بدءً من المزارع، وحتى المستهلك.

ووانخفضت أسعار البيض، خلال الشهر الحالي، بعد ازدياد المعروض في الأسواق، على حساب الطلب، بسبب حملات المقاطعة.

وشارك في حملات المقاطع، وفق أرقام جمعية حماية المستهلك، أكثر من نصف مليون مواطن، بعد دعوات واسعة للمقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.