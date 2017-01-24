بالصور..أقدم الطائرات الحربية والطيارين السعوديين في جيل الطيبين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تجري كلية الملك فيصل الجوية استعداداتها للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتخريج دفعة جديدة من طياريها وفنييها، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ما يؤكد أنها ستبقى مؤسسة تعليمية عسكرية عملاقة، تزود القوات الجوية بالضباط الطيارين والفنيين الأكفاء، بعد إعدادهم إعداداً علمياً وعسكرياً وعملياً للمستوى الذي يمكنهم من العمل في وحدات القوات الجوية بكفاءة وفعالية.

وقامت حسابات مهتمة بعلوم الطيران مثل: “عشاق عالم الطيران” و”قديم الطيران”، بنشر صوراً لأقدم الطيارين الحربيين السعوديين من “جيل الطيبين”، بالإضافة للطائرات القديمة التي شاركت في حماية أجواء المملكة وحفظ الأمن القومي السعودي.

وتظهر الصور مشاركة الطيارون القدامى في عدة حروب أبرزها: “حرب الخليج” و”حرب الوديعة”، مثبتين جدارتهم في حماية سيادة الوطن وأمن جيرانه.