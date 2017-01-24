تفاصيل تزويج فتاة برجل يكبرها بـ60 عاماً بمهر 20 ألف ريال بينع - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل تزويج فتاة برجل يكبرها بـ60 عاماً بمهر 20 ألف ريال بينع
أتم مأذون الأنكحة بمدينة ينبع عقد النكاح لمواطن يزيد عمره على السبعين (76 عاماً) على فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من العمر، بعدما زوجه إياها شقيق الفتاة بمهر لا يتجاوز 20 ألف ريال،و بعد رفض ثلاثة من مأذوني الأنكحة اتمام الزواج.
و كشفت مصادر أن أحد المأذونين رفع بالقضية إلى رئيس محكمة ينبع الذي أصدر قراراً بمنع تزويج السبعيني بالفتاة، بعدما أبدت الفتاة لأحد مأذوني الأنكحة عدم موافقتها ، لافتةً الى أن المأذون الرابع أكد أنه لن يسلم عقد النكاح للمواطن السبعيني حتى يشرح لرئيس المحكمة أنه سمع بالفعل موافقة الفتاة بعدما قابلها وسألها عما إن كانت راضية بتزويجها أم لها.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 6 شهور
كثرت هالزيجااات اليومين
ذي
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 6 شهور
هذي نفسها اللي منع رئيس محكمة ينبع تزويجها
كيف يجي مأذون ثاني ويعقد لها؟؟
وهي في المره الاولى رفضت 🤔
اتمنى تزورها أخصائيه اجتماعيه
يمكن والله اعلم ان اخوها اجبرهاا
بما انه هو اللي بيزوجها معناها انها يتيمه😢
الله يكون بعونها ويكتب لها مافيه الخير.
موجوع قلبى ع فراق حى 💟[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور
ياقلبي عليها صغيرة ويمكن تكون مغصوبة
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 6 شهور
مسكينة المرأة اذا واقعة بحماية متخلف
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 6 شهور
هذا لابد من إسقاط ولايته اذا هو يسلبها حقها الشرعي بالزواج هي الكلمة كلمتها وهو ماهو الا ولي وبعدين وين مخافة الله بالبنات حسبي على كل ظالم
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
وش تقولون في الشايب العماني 75 سنةاللي تزوج قاصرة