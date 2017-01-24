تفاصيل تزويج فتاة برجل يكبرها بـ60 عاماً بمهر 20 ألف ريال بينع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أتم مأذون الأنكحة بمدينة ينبع عقد النكاح لمواطن يزيد عمره على السبعين (76 عاماً) على فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من العمر، بعدما زوجه إياها شقيق الفتاة بمهر لا يتجاوز 20 ألف ريال،و بعد رفض ثلاثة من مأذوني الأنكحة اتمام الزواج.

و كشفت مصادر أن أحد المأذونين رفع بالقضية إلى رئيس محكمة ينبع الذي أصدر قراراً بمنع تزويج السبعيني بالفتاة، بعدما أبدت الفتاة لأحد مأذوني الأنكحة عدم موافقتها ، لافتةً الى أن المأذون الرابع أكد أنه لن يسلم عقد النكاح للمواطن السبعيني حتى يشرح لرئيس المحكمة أنه سمع بالفعل موافقة الفتاة بعدما قابلها وسألها عما إن كانت راضية بتزويجها أم لها.