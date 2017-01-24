بالفيديو و الصور.. الداخلية تكشف أسماء الانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما بالحرازات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو و الصور.. الداخلية تكشف أسماء الانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما بالحرازات
صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المُعلن بتاريخ 23 / 4 / 1438هـ عن مداهمة وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة الأول منهما عبارة عن استراحة تقع بحي الحرازات، والثاني كان في شقة سكنية بحي النسيم، فقد توصلت التحقيقات التي تباشرها الجهات الأمنية في هذه القضية، إلى النتائج التالية:
أولاً : الانتحاريان اللذان فجّرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة هما:
خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي – سعوديا الجنسية -، وقد تأكّد من الفحوص المخبرية للأشلاء البشرية المرفوعة من الاستراحة عدم وجود أشخاص آخرين فيها خلافهما، والمعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية عنهما كالآتي:
1 ـ خالد غازي حسين السرواني، ويعد من المطلوبين الخطرين أمنياً لتنوع أدواره وتعدد ارتباطاته بعناصر وحوادث إرهابية تمثّلت في الدعاية للفكر الضال على شبكة الإنترنت، والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتقديمه استجابة لإملاءات تنظيم داعش الإرهابي في الخارج الدعم والمساندة لمنفذي العملية الارهابية التي استهدفت المصلين بمسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير بتاريخ 21 / 10 / 1436هـ، وللانتحاري الذي نفّذ العملية الإرهابية بمسجد المشهد بمنطقة نجران بتاريخ 13 / 1 / 1437هـ، وارتباطه بأنشطة الموقوف / عقاب معجب العتيبي المُعلن عن قبضه بمحافظة بيشة بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ لتورطه في مقتل العميد / كتاب ماجد الحمادي – رحمه الله – وجرائم أخرى، وتوفيره مأوى لأربعة من الإرهابيين في استراحة استأجرها بوادي نعمان بمنطقة مكة المكرمة، والمُعلن عن مداهمتها ومقتل من فيها من الإرهابيين بتاريخ 28 / 7 / 1437هـ، وأخيراً قيامه امتداداً لدوره الخطر في خدمة التنظيم الضال ومخططاته الإجرامية بالمشاركة في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة داخل معمل تم تجهيزه باستراحة حي الحرازات.
2 ـ نادي مرزوق خلف المضياني عنزي، من أرباب السوابق، ابتدأ نشاطه المنحرف مع قناة تُبث من الخارج موجهة ضد المملكة، ثم غادر لاحقاً إلى مناطق الصراع، التي أُستعيد منها، وبعد أن قضى العقوبة المقررة بحقه شرعاً لم يكف عن ما يُمليه عليه فكره الضال واستمر في غيّه فارتبط بأنشطة إرهابية مع الموقوف عقاب معجب العتيبي، وبالموقوف سويلم الهادي الرويلي المعلن عن قبضه بتاريخ 1 / 6 / 1437هـ، وبالموقوف عبدالملك البعادي، المعلن عن قبضه بتاريخ 6 / 8 / 1436هـ لتورطه بمقتل الجندي ماجد عائض الغامدي – رحمه الله – أثناء قيامه بواجبه في حراسة الخزن الاستراتيجي بتاريخ 19 / 7 / 1436هـ.
ثانياً: أوقف على ذمة هذه القضية حتى الآن (16) ستة عشر شخصا ثلاثة منهم سعوديو الجنسية والبقية من الجنسية الباكستانية، وقد أقر الموقوف الرئيس في هذه القضية/ حسام الجهني بأنه قام بناءً على تعليمات تنظيم داعش الإرهابي في الخارج باستئجار الاستراحة التي آوى فيها الانتحاريين بحي الحرازات، حيث قام بنقلهما إليها من أحد المواقع بشارع قريش بمحافظة جدة، وكانا حينها متنكرين في زيٍ نسائي، ثم أصبح يتردد عليهما لتوفير جميع مستلزماتهما، مدعياً في الوقت ذاته أن المرأة التي كانت معه أثناء قبضه المدعوة/ فاطمة رمضان بالوشي قد تزوج منها من خلال علاقته بشقيقها الموقوف/ عبدالرحمن رمضان بالوشي الذي يتفق معه في ذات الفكر والتوجه.
ثالثاً: من خلال اجراءات معاينة استراحة حي الحرازات التي توارى بها الانتحاريان، اتضح احتواءها على معمل ضُبط بداخله بعد انفجاره على الآتي:
1 ـ عدد (3) قنابل يدوية.
2 ـ عدد (8) قوالب متفجرة، ستة منها بشظايا واثنتان بدون.
3 ـ عدد (48) كيساً تحتوي مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.
4 ـ عدد (3) ميزان الكتروني.
5 ـ عدد (2) انبوب حديدي اسطواني.
6 ـ عدد (10) عبوات متفجرة حديدية مربعة الشكل مصنعة محليا.
7 ـ عدد (2) عبوة حديدية لاصقة إحداهما مجهزة بمادة متفجرة ومغناطيس بدون صاعق.
8 ـ عدد (6) أكياس بها قطع حديدية بكميات كبيرة تستخدم كشظايا عند التفجير.
9 ـ مجموعة من الأدوات والأجهزة الكهربائية والإبر الطبية لتحضير المواد المتفجرة.
10 ـ مجموعة ألواح إلكترونية لتشريك العبوات.
11 ـ (3) أنبوبات غاز.
كما عثر على:
1 ـ عدد (2) رشاش.
2 ـ عدد (1) مسدس.
3 ـ عدد (165) طلقة حية.
4 ـ عدد (6) طلقات مسدس.
وما تزال الجهات الأمنية مستمرة في تحقيقاتها والتي أكّدت نتائجها حتى الآن مدى خطورة هذه الخلية الإرهابية ودورها الرئيس في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة التي كانوا يعدونها لارتكاب جرائمهم البشعة في إطار حالة الاستهداف المستمرة من التنظيمات الإرهابية لأمن واستقرار المملكة ولمقدراتها وشبابها والآمنين على أراضيها من المواطنين والمقيمين، لكن الله بفضله عز وجل أبطل كيدهم وكشف أمرهم وأمكن منهم ( إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) . والله الهادي إلى سواء السبيل .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 6 شهور
الى جهنم الحمراء لعنت الله عليكم
أبوعبدالله[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 6 شهور
الغضب الإلهي باين في خلقهم الله لايرحمهم
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 6 شهور
يحلمون انهم بيقابلون الحور العين ويتزوجونهم
القرشي[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 6 شهور
لعنة ألله عليهم وعلى جميع من يساعدهم أو يعرف عنهم شيء ولا يقوم بالإبلاغ عنهم .
أللهم أحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الخوارج الفجار وشياطينهم يارب العالمين …. آمين .
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 6 شهور
جهنم سوداء وليست حمراء:
في الحديث: “أُوقِدَ على النارِ ألْفَ سنةٍ حتى احمرَّتْ ، ثُمَّ أُوقِدَ عليْها ألْفَ سنةٍ حتى ابْيضَّتْ ، ثُمَّ أُوقِدَ عليْها ألْفَ سنةٍ حتى اسَّوَدَّتْ ، فهِيَ سوداءُ كالليلِ المظلِمِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب
الصفحة أو الرقم: 2132 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف
العدناني[ عدد التعليقات: 1694 ] نشر منذ 6 شهور
الأمن والإيمان في بلاد الحرمين
وهؤلاء كل ما يطلع منهم قرن قيض الله له رجال يقصونه حتى يلحق آخرهم الدجال
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11814 ] نشر منذ 6 شهور
من الخطاء مناصحتهم بعد ثبوت تورطهم بانظمامهم الى اي فصيل ارهابي بل يجب جمعهم ومن ثم حرقهم صحراء النفود والتخلص من رمادهم تذره الرياح الشماليه
أبوغادة[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 6 شهور
لعنة الله على الكافرين
مغابش[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 6 شهور
لعنة الله على الكافرين
احمد سالم[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم احفظ بلد الحرمين الشريفين من كل شر ومكروه وبلاد المسلمين
اللهم انتقم ممن ارادنا واراد عقيدتنا الصافية وحكومتنا وامننا وشبابنا
اللهم رد كيدهم في نحرهم وافضحهم.
متقاعد على قيد الحياة[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 6 شهور
دايما متنكرين بملابس النساء والله نساءنا اطيب من لحاكم ومن ساعدكم (لعن الله المتشبهين بالنساء)
تقتلون الآمنين في المساجد تريدون تدخلون الجنة حسبي الله عليكم يالمتشبهين,,
نجلا[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 6 شهور
ماتو كفار منتحرين
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 6 شهور
قوله تعالى (( اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا )) علاجهم الاعدام او السجن المؤبد لان ولائهم للشيطن طاغى عليهم ويسرى في عروقهم كم نفس زهقت بعد اخراجهم من السجن
qlq[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 6 شهور
الحمدلله وبفضلة ثم بفضل حكامنا ثم برجال امنها واجهزتها ومواطنيها الشرفاء
نهايتكم جثث مبعثرة لقوارض الارض
بئس الوجوة والتربية يا النطف القذرة
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 6 شهور
ووجوه عليها غبرة الله لا يرحمهم
لمتى الشباب السعودي يغرر بهم ويفجرون ببلدهم وينتحرون ويقولون نبي الحور العين والله من العقول الناقصة عند الشباب والا من متى الانتحار جهاد الحمدلله على نعمة العقل