خليجي يستدرج فتاة إلى غرفته ويغتصبها في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل إبراهيم(صدى):

وجهت فتاة في دبي الاتهامات لرجل كويتي باغتصابها، بعد أن استغل تواجدها في غرفته، والتي دخلتها بغرض العمل.

وتوصلت التحقيقات أن الكويتي تعرف على المجني عليها في أحد المراقص بأحد فنادق دبي، وادعى أمامها أنه مستثمر ولديه تجارة في أمريكا، ثم دعاها إلى غرفته ليتم التحاور والنقاش بشأن الأمور التجارية.

وعند دخول الفتاة الغرفة، وجلوسها معه، بدأ في شرب الخمر وطلب مواقعتها، لكنها رفضت، فقال لها بحسب ما ذكرته ” هو دخول الحمام مثل خروجه ” ،ثم اعتدى عليها وواقعها جنسيا ، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الإكراه في مواقعة أنثى.