خليجي يستدرج فتاة إلى غرفته ويغتصبها في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

خليجي يستدرج فتاة إلى غرفته ويغتصبها في دبي
وجهت فتاة في دبي الاتهامات لرجل كويتي باغتصابها، بعد أن استغل تواجدها في غرفته، والتي دخلتها بغرض العمل.
وتوصلت التحقيقات أن الكويتي تعرف على المجني عليها في أحد المراقص بأحد فنادق دبي، وادعى أمامها أنه مستثمر ولديه تجارة في أمريكا، ثم دعاها إلى غرفته ليتم التحاور والنقاش بشأن الأمور التجارية.
وعند دخول الفتاة الغرفة، وجلوسها معه، بدأ في شرب الخمر وطلب مواقعتها، لكنها رفضت، فقال لها بحسب ما ذكرته ” هو دخول الحمام مثل خروجه ” ،ثم اعتدى عليها وواقعها جنسيا ، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الإكراه في مواقعة أنثى.
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 6 شهور
حلوة دخول الحمام مثل خروجة هههههههههه
سكراان ماهو بعقله
الله لايبلانا
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 6 شهور
دخلتها للعمل أجل!!
أعذار هالرخيصات قديمهه ماتخلص
😂💔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11814 ] نشر منذ 6 شهور
بصراحه المفروض ما يحكم على الكويتي بشي لانه بالعقل هي دخلت معه الغرفه بعد انتهاء دورها في المرقص وهي من بائعات الهوى في المراقص ولكن الشغله واضحه انها ابتزاز لانه قال لها انه رجل اعمال وقد يكون بياع بطيخ ولكن قال لها انه تاجر من اجل ان يجعلها تطمع فيه وتأتي معه لغرفته وهذا ما حصل فعلا
سلوى[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 6 شهور
لعنة الله ع المغتصبين والزناة الايدز و السيلان والزهري ينتظركم باذن الله او الرجم
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
كلام ابوعمار هو الصحيح .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13637 ] نشر منذ 6 شهور
الله أكبر ما قدرتي تدافعين عن نفسك !
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 6003 ] نشر منذ 6 شهور
متعرف علاها ف مرقص .. ونعم المكان
اللي حصل لها طبيعي جداً وما أظن أنه أجبرها .. كان بإمكانها تفك الباب وتحط رجلها.
عبدالله[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 6 شهور
هو مذنب. حتى وان كانت بائعة هوى وفتاة ليل، فلا يحق له اغتصابها ابدا…واذا كانت هي ادعت عليه من اجل الحصول على بعض المال، فالسبب انه هو احمق وقعد يتبجح بإمواله امامها.
زائر[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 6 شهور
مافي شي اجباري برضاه دخلت غرفته يعني هي من سكبت البنزين على النار وفي ناس تعرف السيلان والزهري ووووووووخلفيتها قوية بهالامور
المسااااااااااافر[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 6 شهور
الاحظ قراااء الصحيفه على الاخبار الجنسية والاغتصاب سريعون التواجد والردود وابداء الرأي
والمشكله كانهم ماعندهم شهوه ومثالين
طبيعي اذا خلا رجل بامرأه تكون هذه النتائج الا من رحم ربي غريزة ليست غريبه
؟؟؟[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 6 شهور
اجل الرخيصات…. وتعليقك على خبر المغربية اللي تزوجت سنغالي هو منتهى الرخص
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 6 شهور
المسااااااااافر كيف حالك يا اخي افلاطون ارستقراط يقرب لك
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 6 شهور
مالك شغل فيني هشش بسس
؟؟؟[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 6 شهور
استريحي مااحد بيتحرش فيك لما يشوف تعليقاتك الوصخة استحي ياقليلة التربية
المسااااااااااافر[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 6 شهور
هلا عقاب ماعلينا يقرب ولا مايقرب المهم شرايك بكلامي صحيح مالحضت الشي ذا يا كويس هع
تركي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 شهور
يا ؟؟؟ لاتتعب روحك مع اسوم كل المعلقين كاشفينة من زمان انه ولد يكتب بمعرف بنت وتعليقاتة اكبر دليل مافيه الا خروفين يكلمونه على انة بنت 😎
تركي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 شهور
يا ؟؟؟ لاتتعب روحك مع اسوم كل المعلقين كاشفينة من زمان انه ولد يكتب بمعرف بنت وتعليقاتة اكبر دليل مافيه الا خروفين يكلمونه على انة بنت 😎
موجوع قلبى ع فراق حى 💟[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم استر على بنات وشباب المسلمين نحن في زمن الفتن والقابض. على دينه كالقابض على الجمر
برق الحيا[ عدد التعليقات: 10388 ] نشر منذ 6 شهور
…
lkjh[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور
برضاها مش مغتصبه يعني الا ثنين زناة قتلهم حلال
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 6 شهور
دائماً المتحرشين والمغتصبين يبررون لأنفسهم البراءة مو ناقص الا يقول الاغتصاب والتحرش احد أسباب دخول الجنة بدون حساب ويقولون هي البنت راضيةوالاهي راحت بنفسها وكانهم بريئين براءة يوسف هههههه هو بنفسه مخطط للشيء هذا ويستاهل السجن يبقى عار السجن بتهمة الاغتصاب تلاحقه طول العمر والله اني افرح لخبر سجن المتحرشين لانهم بأنفسهم يدورون السجن دوارة كل عاهرة تسجن متحرش حلال فيه السجن المشكلة انهم دائماً يبررون ان البنات هم السبب وبالنهاية ما حد يأكل تراب غيرهم عقوبة من ربي لهم بالدنيا
إسلام[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 6 شهور
عبد الله و🇸🇦🇸🇦🇸🇦
عيب عليكم ترى كلامكم هذا يدل على شي خطير
1_يا إما إنكم حريم بأسماء رجال
2_أو إنكم ماعندكم مشكلة إن المرأه تشتغل بائعة هوى
بس سؤال إنتوا عندكم زوجات وبنات وأخوات؟ إذا كان عندكم معناها الله يستر
إسلام[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 6 شهور
عبد الله و🇸🇦🇸🇦🇸🇦
عيب عليكم ترى كلامكم هذا يدل على شي خطير
1_يا إما إنكم حريم بأسماء رجال
2_أو إنكم ماعندكم مشكلة إن المرأه تشتغل بائعة هوى
بس سؤال إنتوا عندكم زوجات وبنات وأخوات؟ إذا كان عندكم معناها الله يستر
إسلام[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 6 شهور
الأخ برق الحيا إتقي الله في نفسك (وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) في كل تعليقاتك تحاول تجيب سيرة المصريات وتقذفهم ترى كل بلد فيها الصالح والطالح وعيب هذا الكلام إحنا مانرضى إن أحد يتكلم عالسعوديات فكيف لوسمعك أخ مصري وإنت تقذف بنات بلده
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2265 ] نشر منذ 6 شهور
محد ضربها على رأسها وقال لها ادخلي الغرفة
ماخلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما !!!!!!
صدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم،،،
المعنااا[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 6 شهور
تحرش ودعارة ههههههههههههه