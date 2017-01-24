بالفيديو..حفل زواج سنغالي من فتاة مغربية - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

وثق مقطع فيديو حفل زفاف شاب سنغالي من فتاة مغربية فائقة الجمال في مشهد مثير للإعجاب.

وأبان الفيديو مراسم حفل الزفاف العروسين حيث ظهر العروسين وهما في غاية السعادة ، ومن حول العروس الوصيفات يحملن ذيل فستانها ، وكل من حولهما يصفقون فرحا بهم كما تظهر العروس حاملة الورد بين يديها .

ولقي الفيديو إعجاب الكثير ، مؤكدين أن النصيب مايعرف لون ولا جنسية .

