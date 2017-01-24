بالفيديو..حفل زواج سنغالي من فتاة مغربية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..حفل زواج سنغالي من فتاة مغربية
وثق مقطع فيديو حفل زفاف شاب سنغالي من فتاة مغربية فائقة الجمال في مشهد مثير للإعجاب.
وأبان الفيديو مراسم حفل الزفاف العروسين حيث ظهر العروسين وهما في غاية السعادة ، ومن حول العروس الوصيفات يحملن ذيل فستانها ، وكل من حولهما يصفقون فرحا بهم كما تظهر العروس حاملة الورد بين يديها .
ولقي الفيديو إعجاب الكثير ، مؤكدين أن النصيب مايعرف لون ولا جنسية .
نورة بنت الرياض[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
ياحظها
متعب الحربي[ عدد التعليقات: 2304 ] نشر منذ 6 شهور
ايش اللي صاير في العالم خابصه النسل خبص
الطفل الاول شبيه لامه والباقي لابوهم
لكن نقول الله يوفقهم
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13511 ] نشر منذ 6 شهور
الحب اعمى العروس شفيها متشققة من الوناسة كذا😂وهو عادي
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9730 ] نشر منذ 6 شهور
ي سبحان الله
الفرق باللون بينهم 😣😣
الله يوفقهم ويجملهم بعيون بعض
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 6 شهور
ياحظهاا بذا العبد 🍆🍌😘
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9730 ] نشر منذ 6 شهور
وعطلنا لله الحمد😍😍
وين روزا والبنات تعالن للزيتونات قبل يروح عليكم المهرجان
.وهم بالنسبه لسؤالك بخصوص المعصره والمهرجان
والله ماعندنا الا معصرة زيتون وحده فقط وكلن يمدحها شغلهم نظيف ولكن في المهرجان يجيك معصور وخالص والتجار يعرضون سلعتهم وتشتريه جاهز والاسعار جدا جدا معقوله وتناسب الجميع لان اصلا احجام العلب كثيره كل حجم له سعره
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13637 ] نشر منذ 6 شهور
موفقين 😍❤️
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9730 ] نشر منذ 6 شهور
ي حسرتي عيالها بيطلعون كيف 🤔🤔
بيصيرون مثل بنت البطه السوداء اللي ماحد يحبها 😂😂
نفس افلام الكرتون
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9730 ] نشر منذ 6 شهور
نوال ي نوال ي نوال 📣 وش جاك يختي 😂😂
زخرفة اللقب حقك تذكرني بذوق المصريات باللبس
الوان قوس قزح تبرق وتصوت من كل جهه😂😂😂
لاتزعلين امزح😉😉 ههههههه
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2265 ] نشر منذ 6 شهور
قشطة انكب عليها شاي
لاحول ولاقوة إلا بالله☕️☕️😎
CR7[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 6 شهور
ليش ياحظها ؟؟
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 6 شهور
مادام جواز رسمي وبالحلال
الله يوفقهم
ذائق كاس العنصرية[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 6 شهور
ايش التعليقات العنصرية هذي يعني الي يقول ايش صار لعالم و ايش،صار لنسب جبلي دليل انو الأبيض ما يتزوج اله بيضة و الاسود سوداء والله وانا صغير ياني شفت من العنصرية من كلمت عبد من مضاربة بسبب اللون من مدرس عنصري كان بيتسبب برسوبي و هذا التعليقات تبين انو ما تغير شي و لا وزيادة اكثر الان لكن من بطء به عمله لم يسرع به نسبه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13511 ] نشر منذ 6 شهور
ماوراء الغيوم الظاهر توك تفصلين نظارة وتشوفين الزخرفة من زمان حاطتها😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11814 ] نشر منذ 6 شهور
غريبه لابد ان هناك سبب خفي وراء هذه الزيجه
صداوية[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 6 شهور
… سود الله وجهك ووجه اللي……..لاخلاق والتربية تدورين احد ………………
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9730 ] نشر منذ 6 شهور
لا ي نوال زمان قسم بقولك 😂😂😂
ومن اشوف اسمك يتمخطر من خبر لخبر اضحك
بس تو ولعت اللمبه عندي وطلع التعليق😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
الله يعطيتس العافيه والف شكر لتس ع الرد ي ماوراء الغيوم … الوعد
هاااه بشري طلعت النتايج نبارك
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
اما هالخال السنونه الله يبارك له ف هالطماطه فعلا أرزاق
ولاغرابه انا اعرف واحد فحمة تاير ماخذله وحده بيضاااااا لكن إنتاجه طلع عليه جالكسي ع مارس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15830 ] نشر منذ 6 شهور
الله يوقهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15830 ] نشر منذ 6 شهور
يا ويرحم من الله يامن تتمسخرون على خلق الله
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 6003 ] نشر منذ 6 شهور
سنغالي و مغربية .. نفس القارة أفارقة بس فرق اللون.
..
أنتم ماتعرفون ( كيد ) الحريم أنا سامعتهم بإذني👂الوحدة إذا هي شايفة نفسها أنها جميلة
تتعمد تتزوج شخص أقل منها جمال عشان إذا شافوها قريباتها ولازميلاتها يقولون ياحرام
كل هالجمال ومتزوجة هالشيفة وهي تشقق من الوناسة لإن عندها عقدة ( النقص )
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15830 ] نشر منذ 6 شهور
يا ويلكم من الله يامن تتمسخرون على خلق الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15830 ] نشر منذ 6 شهور
يارب تشفي كل مريض ومغزول
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13511 ] نشر منذ 6 شهور
لا زمان قبل صدى لايغيرون ستايلهم ماكان كذا كان نجوم لونها ذهبي بس لما صدى غيرو الاستايل الجديد تغيرت الالوان عندي تلقائيا
معهم وصارت الالوان ذي يعني ذي الوان صدى مو حقتي شفتي ان لمبتك محترقة ✨💫😜 عاد انا احتراما لذوق صدى احتفظت فيها هاه صدى مااستحق وسام مميز عن الاخرين عشان الكلمتين الحلوين ذول😊
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2265 ] نشر منذ 6 شهور
المغزلة كثير يالمحرومةههههههه
برق الحيا[ عدد التعليقات: 10388 ] نشر منذ 6 شهور
طاح حظتس يالقشراء ، ابتس وش تبين بابوريحه ، والله لتعلق فيك ريحته من او ضمّه ولا عاد تطلع منتس ، عاد معروفين السمران والله يافيهم ريحة صنان من شمها قعدت في خشمه يومين او ثلاثه
موجوع قلبى ع فراق حى 💟[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور
أرزاق ماشاء الله يوفقهم واسعدهم
نيرمين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
ياحظها
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
ليه ي برق وين انت شام ريحة ابوصنقه
اكيد حولك ماهو بعيد ههههههه
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
غيوم بالعافيه عليتس
وهم وشلونك وش اخبارك ؟؟
شكلك بعد الجرابيع شفت نفسك علانا ليه هيتس؟؟؟
برق الحيا[ عدد التعليقات: 10388 ] نشر منذ 6 شهور
روزا
اخيراً ياروزا شفناك ،، اااااه من قو الجفا اللي فيك ، قسم ماعاد حبيت الصحيفه بسبب غيابك ، سقى الله ايام مضت ياروزا يوم كنتي تطامرين بعد كل تعليق، كنتي مثل الوقود اللي يمشيني بالتعليقات ، لكن هالحين انسدت نفسي حتى عن الاكل والتعليقات بعد قطاعتك وتمنيت اللي حصل ماصار ولكن يبدولي ان الأثر مازال قائم في نفسي ونفسك
لله المشتكى والله
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههه لالا ي برق والله بس كنت مشغولة هذي فترة مناسابات عندنا وبعدين حتى أنت تنشغل وتختفي و ماصار شي علشان اجفى لالا ماتوصل هيتس
أنا قلبي طيب ي برق ماأحقد ولا أزعل ع أحد اللي بقلبي ع لساني ههههههه وبعدين كلها هنا شوي يتناقرون ثم شوي يتصالحون نسيت يوم المحرومه تكرشك ههههههههه واللحين سهود ومهود انا تسذا والله
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
اصلا هذيتس الهوشةوالله اني مدري وشلون صارت ههههههه بس اذكر اني كنت طفشانه ومعصبه من ماضوع ما وتفششت بك ههههههههه بس تسذا
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 6 شهور
روزا السلام عليكم اش كتاباتك هذي
(( عليتس وهيتس )) هذي شعوذه وطلاسم سحريه لو تقراءها بأستمرار طلع عليك جني
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
أنسدت نفسك عن الاكل خخخخخخخ أبك انت كرشتك مترين قدامكلو تصوم سنة قدام مايضرك شي ويبقى وضعك بالسليم تطمن خمسه وخميسه حوالينك عشان ماتقول روزا عانتك بعوينتها
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
أنسدت نفسك عن الاكل خخخخخخخ أبك انت كرشتك مترين قدامكلو تصوم سنة قدام مايضرك شي ويبقى وضعك بالسليم تطمن خمسه وخميسه حوالينك عشان ماتقول روزا عانتك بعوينتها
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 6 شهور
سهود ومهود وعليتس وهيتس وتسذا
انتبهوا لا احد يقراها هل هذي طلاسم وشعوذه لتحضير الجن
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
عقاب بن صقر بن شاهين الحر
لو انك صدز عقاب كان عرفت هيتس لتس عليتس تس تس تس
عموما لاعاد تقولهن عشان مايطلع لك جني وتصير غراب مانت بعقاب
حسن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
في تعليقات فيها عنصريه ونتانه لدرجه لاتطاق. العروس مبسوطه وهو مبسوط. ليش زعلانين. الله يوفقهم. الي يقول وش صار في الدنيا. ولي يقول. اكيد الزوجه فيها شي.. ولي يقول عيالهم كيف بيطلعوا.. ربنا راح يحاسبنا على كل كلمه. انتبهو
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 6 شهور
اما عاد فائقة الجمال 🙈🙈🙈🙈ً على العموم مبروك زواج الشكولاته والحليب ويصير ينتجون جالكسي شكولاته غامقة 🤣🤣👩🏻👨🏿
@@@[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
خخخخ تفششتي فيه ولا هو اللي فش اللي بقلبه كله 😉
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 6 شهور
روزا ههههههههههههههههههههههههههه طلاسم ماعرفت افك رموزها هل تقراء الكلمه من اليسار لليمين
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
ههههه ي ابو نقط يالبايخ حياك ههههههه
عادي كل شي من برق مقبول وخله يتفشش ع كيفه
شف انا عارفه انت مين ؟؟؟؟يالاهبل يالقزم خخخخخخ
استغفروالله بس
روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
لالا ي عقاب ماهو هيتس هي تقراء من اليمين لليسار مثل العربي بالضبط هههههههههه ي صبر الارض
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
طاب لونتس ي روزا بخير ونعمة لله الحمد
ي هلا و ي غلا ب الانسة روزا انتي وشلونتس طمنيني عليتس يعلتس بخير
لا ي روزا وهم هو هو نفسه مايتغير ولايعرف شوفة النفس ولكن الصحيفه ماهي بزي الاول والأنفس تغيرت علينا الله المستعان
اجل مشغولة ب المناسبات عساتس انبسطتي واستانستي ان شاء الله
سرداح مرداح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
وحدتن تكرشة ووحدتن تصكة بشبشب الحمام ههههههه طوفة هبيطة😂
الانسه روزا[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 6 شهور
الله لايغير عليك ي وهم الا بالشي الافضل
انا عجبني لقب الانسه روزا ههههههههه ابا احطه باسمي
إسلام[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 6 شهور
تعليقات تدل على الحقاره والدناءه وسوء التربيه بل إنعدامها والعيب إذا طلع من أهل العيب مايكون عيب لعن الله من جمعكم
إسلام[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 6 شهور
تعليقات تدل على الحقاره والدناءه وسوء التربيه بل إنعدامها والعيب إذا طلع من أهل العيب مايكون عيب لعن الله من جمعكم
إسلام[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 6 شهور
يابرق قلة الحيا مشكلة الرعاع لما يتطاولوا مافي شي يوقفهم عند حدهم لا هنت تروح أقرب مستشفى وأسأل الكادر الطبي عن الريحه والهتامه و.. من فين جايه وهم يعلموك ههههههههههه رمتني بدائها وأنسلت ..
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
كيف لو انها متزوجه ضفدع وش تبي تقولون هخخخ😂
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 6 شهور
الحين بمجرد يطلع الولد على لون امه يبدا الشك من الخوال
بيخاصمها على انهم ماطلعوا حلوين مثله وسود على لونه
إسلام[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 6 شهور
يلعن .. السخافه والتفاهه ياأسير الهبل
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه!
aglu ahedd[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههه حصلها الخال تحصل كره اللحم الاسود قال نجرب القشدة و المحلبية البيضاء عسى الله انه بعيد لها فرومات من جديد
عامر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
بفهم هل يوجد مراقبه على التعليقات ؟ خصوصا تعليق العانس اسوووم قلة حيا
شيخ لندن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
عقبالك
نجلاء[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 6 شهور
وش نسوي لهم
[email protected]@….قآآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 17990 ] نشر منذ 6 شهور
سبحان موزع الجمال والأرزاق….مالت على حظي
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭