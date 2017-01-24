 التوأم تانيا وتاشا يدخلان عالم الإباحية بتشجيع والدتهما - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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التوأم تانيا وتاشا يدخلان عالم الإباحية بتشجيع والدتهما

التوأم تانيا وتاشا يدخلان عالم الإباحية بتشجيع والدتهما
لندن(صدى):

اطلقت عائلة على نفسها تسمية كاردشيان المملكة المتحدة” في إشارة إلى الأخوات كاردشيان نجمات تلفزيون الواقع.

وبحسب صحيفة دايلي مايل البريطانية ،تغار الأم ماروغا التي تبلغ من العمر 55 عاما من ابنتيها التوأم، تانيا وتاشا 27 عاماً بعدما شجعتهما على دخول مجال الترفيه المخصص للراشدين، إذ تعتبر أنّ الفرصة لم تسنح لها لتصبح عارضة مثلهما، على الرغم من أنّها أكثر إثارة منهما، على حدّ قولها.

واكدتا تانيا وتاشا، أنّهما تعتبران والدتهما الفخورة بهما مصدر إلهام بالنسبة إليهما، إذ خضعتا لعملية تكبير صدر مثلها وأجرتا عملية تجميل لأنفيهما ليشبهاها، كما أنّهما تجريان حقن بوتوكس دورياً.

تديران ّ تانيا وتاشا موقعاً إلكترونياً حيث تعرضان صورهما المثيرة كما أنّهما تستخدمان تويتر وإنستغرام لنشر الإعلانات التي تدعو متابعيهما إلى الدردشة معهما عبر الكاميرا.


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19 تعليق

[ عدد التعليقات: 13511 ] نشر منذ 6 شهور

المفروض تدخلون عالم الحيوان انتي وبناتك

[ عدد التعليقات: 6003 ] نشر منذ 6 شهور

يدخلان عالم الإباحية (( بتشجيع والدتهما ))
….. ونعـــم التربيـــــــة !
الأم مدرســــــــــــــــــــة.

[ عدد التعليقات: 11814 ] نشر منذ 6 شهور

امحق تربيه . هاي الام شكلها صايعه ومنحرفه من الصغر ولما كبرت ما لقت احد فحولت تجربتها في الصياعه للبنات

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 6 شهور

ههههههه جوري كيفك ان شاء الله طيبة

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 6 شهور

صح ي نوال
مكانهم الحقيقي

[ عدد التعليقات: 13637 ] نشر منذ 6 شهور

ما شاء الله أحسدكم ع ذا التربيه !

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 شهور

مااقول إلا الله يكملكم بعقلكم

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 6 شهور

نحن نسير في طريق نهايته جنة أو نار
كل يسلك الطريق إللي يريحه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

ايش الفكره والهدف من نشر موضوع زي كذا
عشان ندخل الانستقرام وغيره وندور عليهم
دعاية عربية مجانية لهم …..

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 6 شهور

ايه المعلقون علي الخبر سوف تسؤلون وانا اولكم ماذا قدمنا لكي يصل لهاتان الفتاتان الدين الاسلامي
سوف تتعلق يداهم برقبتك لماذا لم توصلو الينا دين الله الاسلام
بكل ما تملك من قوة سترمي التهمه الينا لم نوصل اليها ولو نبذة عن الاسلام
حتي تعلم ان هذا حلال وهذا حرام
هناك مكتب للجاليات حاولو ان تتبرعو ا لدعم الاسلام والمسلمين
والحمد لله علي نعمة الاسلام

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 6 شهور

احياناً نشر الخبر يكون مثابة اعلان له
صدى …. عن مثل هذه الاخبار

[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 6 شهور

عاد من زين الخشش اللي تسد النفس

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 6 شهور

اشبك غيرانه منهم يادانه

[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 6 شهور

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