التوأم تانيا وتاشا يدخلان عالم الإباحية بتشجيع والدتهما - صحيفة صدى الالكترونية

التوأم تانيا وتاشا يدخلان عالم الإباحية بتشجيع والدتهما
اطلقت عائلة على نفسها تسمية كاردشيان المملكة المتحدة” في إشارة إلى الأخوات كاردشيان نجمات تلفزيون الواقع.
وبحسب صحيفة دايلي مايل البريطانية ،تغار الأم ماروغا التي تبلغ من العمر 55 عاما من ابنتيها التوأم، تانيا وتاشا 27 عاماً بعدما شجعتهما على دخول مجال الترفيه المخصص للراشدين، إذ تعتبر أنّ الفرصة لم تسنح لها لتصبح عارضة مثلهما، على الرغم من أنّها أكثر إثارة منهما، على حدّ قولها.
واكدتا تانيا وتاشا، أنّهما تعتبران والدتهما الفخورة بهما مصدر إلهام بالنسبة إليهما، إذ خضعتا لعملية تكبير صدر مثلها وأجرتا عملية تجميل لأنفيهما ليشبهاها، كما أنّهما تجريان حقن بوتوكس دورياً.
تديران ّ تانيا وتاشا موقعاً إلكترونياً حيث تعرضان صورهما المثيرة كما أنّهما تستخدمان تويتر وإنستغرام لنشر الإعلانات التي تدعو متابعيهما إلى الدردشة معهما عبر الكاميرا.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13511 ] نشر منذ 6 شهور
المفروض تدخلون عالم الحيوان انتي وبناتك
أجنبـي وســــــــــــيـم[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 6 شهور
الحمدلله على نعمة الإسلام
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 6003 ] نشر منذ 6 شهور
يدخلان عالم الإباحية (( بتشجيع والدتهما ))
….. ونعـــم التربيـــــــة !
الأم مدرســــــــــــــــــــة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11814 ] نشر منذ 6 شهور
امحق تربيه . هاي الام شكلها صايعه ومنحرفه من الصغر ولما كبرت ما لقت احد فحولت تجربتها في الصياعه للبنات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15830 ] نشر منذ 6 شهور
ليتكم ريحتن من العامليات
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههه جوري كيفك ان شاء الله طيبة
انسان واقعي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 6 شهور
صح ي نوال
مكانهم الحقيقي
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 6 شهور
اعععععع
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13637 ] نشر منذ 6 شهور
ما شاء الله أحسدكم ع ذا التربيه !
المعشوق[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 شهور
مااقول إلا الله يكملكم بعقلكم
[email protected][ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
عالم الاباحية مافيه شي هم احرار
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 6 شهور
نحن نسير في طريق نهايته جنة أو نار
كل يسلك الطريق إللي يريحه
soaaal[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
ايش الفكره والهدف من نشر موضوع زي كذا
عشان ندخل الانستقرام وغيره وندور عليهم
دعاية عربية مجانية لهم …..
المسااااااااااافر[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 6 شهور
ايه المعلقون علي الخبر سوف تسؤلون وانا اولكم ماذا قدمنا لكي يصل لهاتان الفتاتان الدين الاسلامي
سوف تتعلق يداهم برقبتك لماذا لم توصلو الينا دين الله الاسلام
بكل ما تملك من قوة سترمي التهمه الينا لم نوصل اليها ولو نبذة عن الاسلام
حتي تعلم ان هذا حلال وهذا حرام
هناك مكتب للجاليات حاولو ان تتبرعو ا لدعم الاسلام والمسلمين
والحمد لله علي نعمة الاسلام
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 6 شهور
احياناً نشر الخبر يكون مثابة اعلان له
صدى …. عن مثل هذه الاخبار
موجوع قلبى ع فراق حى 💟[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور
الله يهديهم ويشرح صدرهما للإسلام
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 6 شهور
عاد من زين الخشش اللي تسد النفس
Zaxis[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 6 شهور
اشبك غيرانه منهم يادانه
المعنااا[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 6 شهور
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