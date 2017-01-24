التوأم تانيا وتاشا يدخلان عالم الإباحية بتشجيع والدتهما - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اطلقت عائلة على نفسها تسمية كاردشيان المملكة المتحدة” في إشارة إلى الأخوات كاردشيان نجمات تلفزيون الواقع.

وبحسب صحيفة دايلي مايل البريطانية ،تغار الأم ماروغا التي تبلغ من العمر 55 عاما من ابنتيها التوأم، تانيا وتاشا 27 عاماً بعدما شجعتهما على دخول مجال الترفيه المخصص للراشدين، إذ تعتبر أنّ الفرصة لم تسنح لها لتصبح عارضة مثلهما، على الرغم من أنّها أكثر إثارة منهما، على حدّ قولها.

واكدتا تانيا وتاشا، أنّهما تعتبران والدتهما الفخورة بهما مصدر إلهام بالنسبة إليهما، إذ خضعتا لعملية تكبير صدر مثلها وأجرتا عملية تجميل لأنفيهما ليشبهاها، كما أنّهما تجريان حقن بوتوكس دورياً.

تديران ّ تانيا وتاشا موقعاً إلكترونياً حيث تعرضان صورهما المثيرة كما أنّهما تستخدمان تويتر وإنستغرام لنشر الإعلانات التي تدعو متابعيهما إلى الدردشة معهما عبر الكاميرا.