كل ما تريد معرفته عن قصة شعر ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

ذكرت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، معلومات جديدة حول قصة الشعر الخاصة به.

وأكدت المصادر، أن شعر ترامب طبيعي 100%، وهو كثيف جداً وطويل، ويقوم بتسريحه إلى الوراء دائماً بنفسه، والأهم أنه لا يستعين بخصلات الشعر الاصطناعية كما يعتقد البعض.

وقالت أن الرئيس الأميركي الجديد، يعتمد علي عائلته لقص وصبغ شعره، بعيداً عن صالونات التجميل، لافتة إلي أنّه لم يسمح لأحد بتسريح شعره بالكامل، بل كان يهتم بالأمر بنفسه.

وأوضحت المصادر، أنّه يعتمد التسريحة ذاتها منذ الثمانينات، فيما كان أكد في وقتٍ سابق أنه، في حال انتخب رئيساً للبلاد، سيغير تسريحة شعره.