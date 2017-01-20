بالفيديو..شاب روسي يكسر كأسا من الزجاج بصوته!! - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قام شاب روسي بتقديم موهبة مميزة، فاجأ خلالها الحضور حيث كسر كأس من الزجاج بصوته في أحد برامج اكتشاف المواهب.

إنتشر مقطع فيديو للمشترك ميخائيل ميلين، الذي لجنة التحكيم والجمهور بعدما كسر كأساً من الزجاج بصوته القوي، وفي بداية الأمر اختار ميلين كأس وراح يغني وسط استغراب وخوف الجميع، وفجأة انكسر الكأس بصوته وسط تصفيق وصيحات الموجودين.