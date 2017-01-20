بالفيديو..شاب روسي يكسر كأسا من الزجاج بصوته!! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..شاب روسي يكسر كأسا من الزجاج بصوته!!
قام شاب روسي بتقديم موهبة مميزة، فاجأ خلالها الحضور حيث كسر كأس من الزجاج بصوته في أحد برامج اكتشاف المواهب.
إنتشر مقطع فيديو للمشترك ميخائيل ميلين، الذي لجنة التحكيم والجمهور بعدما كسر كأساً من الزجاج بصوته القوي، وفي بداية الأمر اختار ميلين كأس وراح يغني وسط استغراب وخوف الجميع، وفجأة انكسر الكأس بصوته وسط تصفيق وصيحات الموجودين.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 6 شهور
اكيد امه متوحمه بصوت انفجار بركان
— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
حرر الرد
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17803 ] نشر منذ 6 شهور
والله لو أنه يفطر بفول مملحينه ومبهرينه ببارود..
ولا بالع رشاش……
اتوقع الكأس مكسور وملحمة بغرى خفيف….
لو صادق أنا أعطية كاس من عندي…صناعة يابانية
ولا كاس خشبي وخله ينفخ من اليوم ليوم الدين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههههههه ..الا هذا الحنجره ماشربة علاج كحه ..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 6 شهور
مالديت ،أوشن أوشن خروشي، سباسيبا بالشوي.