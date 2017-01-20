أمانة جدة تجيز لسكانها استخدام المواقف مدفوعة الثمن مجانا - صحيفة صدى الالكترونية

أمانة جدة تجيز لسكانها استخدام المواقف مدفوعة الثمن مجانا
أجازت أمانة محافظة جدة لسكان ومرتادي المحافظة استخدام المواقف المدفوعة الثمن مجاناً.
وقالت الأمانة، إنه يتم إتاحة المواقف الآلية للسيارات بشكل مجاني يوم الجمعة ولا يتم تشغيل الأجهزة أو احتساب أجرة للدفع.
sam9119[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه
يمزحون الامانه معنا الله يقطع شيطانهم
معروف من سنين يوم واحد بالاسبوع الوقوف مجانا
مقرن المالكي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور
😂😂😂😂
لا تعليق يا sam 9119 صراحه مالك حق تطير جبهتهم يعنى هم فرحانين بنصبه حقتهم وانت فاجاتهم برد السريع