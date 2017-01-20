أمانة جدة تجيز لسكانها استخدام المواقف مدفوعة الثمن مجانا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أجازت أمانة محافظة جدة لسكان ومرتادي المحافظة استخدام المواقف المدفوعة الثمن مجاناً.

وقالت الأمانة، إنه يتم إتاحة المواقف الآلية للسيارات بشكل مجاني يوم الجمعة ولا يتم تشغيل الأجهزة أو احتساب أجرة للدفع.