اتحاد الكرة يلزم لجنة الاحتراف بالبت في قضية " التون " - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد (صدى):

أصدر اتحاد الكرة بيانا اليوم من أجل الزام لجنة الاحتراف بالبت بشكل رسمي في طلب نادي القاسية بقيد اللاعب البرازيلي التون جوزيه في قائمته خلال الـ24 ساعة القادمة.

وجاء نص بيان اتحاد القدم كالتالي :” أولاً : الزام لجنة الإحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بالبت بشكل رسمي على طلب نادي القادسية قيد اللاعب البرازيلي المحترف التون خوزيه في كشوفاته وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ ووقت إصدار هذا البيان، وفق لائحتها وإجراءاتها النظامية، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن، وفي جميع القرارات التي تتخذها، بما يخدم النزاهة ويحقق العدل للجميع”.

ثانيا : التأكيد على أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ويكفل لها حق الدفاع عما تراه جزءاً من مكتسباتها الشرعية، باللجوء للجهات القضائية المختصة عبر القنوات القانونية المتاحة محليا ودوليا”.