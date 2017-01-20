اعتماد أعضاء مجلس منطقة جازان لـ4 سنوات قادمة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قال علي بن موسى زعله المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان، إن الموافقة السامية صدرت على اعتماد التشكيل الجديد لأعضاء مجلس منطقة جازان من ممثلي الأهالي عن المحافظات للفترة السابعة، ولمدة أربع سنوات قادمة، والذي ضم (15) عضواً.

وأضاف “زعله” أن الأعضاء المعينين رفعوا خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان -حفظهم الله- ، على هذه الثقة، سائلين الله عز وجل أن يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ونقل كافة احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم.

وقائمة الأعضاء المعينون هم:

1- الدكتور أحمد بن علي أحمد علوش مدخلي.

2- الدكتور مهندس عقيلي بن ضيف الله خواجي.

3- الأستاذ إبراهيم محمد أحمد الحازمي.

4- الدكتور طلال بن حسن علي بكري.

5- لواء متقاعد/ هاشم بن داود علي صيقل.

6- الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن علي شيبان عريشي.

7- المهندس محمد بن يحيى أحمد عجيبي.

8- المهندس أبو بكر بن أحمد بن مطهر آل مطهر.

9- المهندس حسن بن يحيى علي نحاسي عتودي.

10- الأستاذ إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم مريع.

11- لواء طيار متقاعد/ فرحان بن حسين المالكي.

12- عقيد متقاعد/ يحيى بن سلمان هادي الفيفي.

13- الأستاذ محمد بن سعود محمد الغزواني.

14- الأستاذ إبراهيم بن حسين إبراهيم صيادي.

15- لواء متقاعد/ منبه بن خلاف يحيى كعبي.