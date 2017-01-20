ضبط شحنة حشيش بميناء دمياط مهربة داخل مواسير حديدية قادمة من سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركي والاستخبارات بميناء دمياط شمال مصر، اليوم الجمعة، من ضبط حاوية بها كميات كبيرة من مخدر الحيشيش- جاري حصرها- قادمة من سوريا.

وذكر سامي جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي بمصلحة الجمارك، إنه بناء علي معلومات من مصادر سرية للإدارة بقدوم حاوية رقم Cmau4004518 قادمة من ميناء سوريا مرورا بعدة موانئ بنظام الترانزيت تحوي مواسير مصنعة خصيصا بتجاويف ملحومة بداخلها كميات كبيرة من الحشيش، وتم تتبع وصولها في بعض الموانئ حتي تم ضبطها مساء اليوم بميناء دمياط.