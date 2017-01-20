توزيع 4200 سيجارة ماريجوانا على معارضى ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

قامت منظمة “DC Cannabis Coalition” الأمريكية المؤيدة لشرعنة “الماريجوانا”، بتوزيع سجائر تحتوى على هذا المخدر، على المشاركين فى التظاهرات الاحتجاجية التى تشهدها واشنطن ضد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وأعلنت المنظمة اليوم الجمعة، أنها ستقدم 4200 سيجارة مصنعة من الماريجوانا للمحتجين ضد تولى ترامب منصب الرئيس الأمريكي، خلال مراسم أداء اليمين الدستورية بالعاصمة الأمريكية.

وبعد 4 دقائق و20 ثانية على بدء خطاب ترامب خلال مراسم تنصيبه بدأ المتظاهرون بتدخين السجائر، ويرجع عدد السجائر وتوقيت تدخينها للرقم المشفر الذى يستخدمه محبى الماريجوانا فى الولايات المتحدة.