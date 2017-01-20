بالفيديو.. الوليد بن طلال في نزهة برية برفقة أسرته في صحراء الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الوليد بن طلال في نزهة برية برفقة أسرته في صحراء الرياض
نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” اليوم (الجمعة) ليوثق نزهة برية ، برفقة أسرته على مصب وادي رماح شرق العاصمة الرياض.
و يظهر الفيديو مداعبة الأمير لأحفاده الصغار في المكان الذي احتوى على بحيرة كبيرة وبجانبها عدد كبير من الخيام التي أعدت للنزهة.
وأنهى سمو الأمير الرحلة بمقابلة مجموعة من المواطنين وتوزيعه عليهم سيارات وشققا سكنية ضمن مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية.
و علق سمو الأمير الوليد على المقطع قائلاً : مع ابني خالد وابنتي ريم وحفيداتي على مصب وادي رماح في صحراء الرياض.
زائر[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور
وش نسوي لك يعنى
محمد[ عدد التعليقات: 1878 ] نشر منذ 6 شهور
المفروض اذا بتوزع صدقات بدون تصوير
أبو رياض[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم ارزقني القناعة
وبفضلك عمن سواك
برق الحيا[ عدد التعليقات: 10313 ] نشر منذ 6 شهور
المشكله ان التعليقات ماعاد تطلع والا كان علقنا
مااااش ياصدى اختلفتو علينا ماعاد انتم بالاولين
طارق[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 6 شهور
يالله المستعان
ياارب ارزقنا الصحه والعافيه
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
والله من المليارات اللي مايدري وين يوديها
سعود العنزي –الرياض[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 شهور
لله در الحسد مااعدله بدا بصاحبه فقتله–هذا ردي على بعض التعليقات
واسال الله ان يسعده ويسعد كل مسلم ولايفرق لهم جمعا فوالله اني انبسط وارتاح عندما اشاهد انسان مسلم سعيد بغض النظر عن مكانته….
الوليد بن طلال أنسان خيّر ,أعطاه الله المال وهو لم يقصر أتجاه الفقراء والمحتاجين فكم أسره وجدت نفسها بفضل الله ثم اعماله الخيرية وكم فقير دعاء له في ظهر الغيب وكم وكم من الأعمال التي قام بها في سبيل ادخال الفرحه لعلى قلوب اخوانه واخواته المسلمات…أما مابينه وبين الله لايحق لنا محاسبته فيه حتى لو لم يروق لنا فله رب يعلم ماتخفيه الصدور ولايعلم الانسان اي عمل يدخله الجنه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11690 ] نشر منذ 6 شهور
جزاه الله خير على ما قدم للمحتاجين من شقق وفلل سكنيه
منيف العنزي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
مايحزن في الموضوع الا الحريم اللي جايين يدورون مساعده حسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب في ذلهن وجعلهن بالحال هذا
جحفلي[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 شهور
انا عاطل وعمري 40سنة ولا وظيفة ولا زوجة ولا شي وهذا
صرفيت البسطة وطلعتة بسيارته بتعشيني مد العمر
جحفلي[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 شهور
وليته يصلي مثل المسلمين طويل العمر ويركع صح
ودي انه ماصور صلاته
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4654 ] نشر منذ 6 شهور
يالله ترزقنا من واسع فضلك ولا تذلنا لاحد غيرك
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم امين يارب …..
سعيد[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 6 شهور
لا تحسدون الرجال تعبه قاعد يكرف ليل ونهار وبداء من الصفر وكان مايملك ريال واحد ولكن مع التعب والجهد اصبح في وضعه الحالي
ابو مروان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم اغننى بفضلك عمن سواك الله كم هو كريه العوز الله يرزق كل محتاج من فضله اكره اشوف انسان محتاج واقف اتفرج وبالأخص لومانا حرمه اسأل اللله انه يقضي حوائج المسلمين
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2261 ] نشر منذ 6 شهور
الله المستعان
زاده الله من الخير لمساعدة هؤلاء المحتاجين
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9591 ] نشر منذ 6 شهور
لبس بناته مايدل انهن بنات ميلياردير 🙄
واكيد الذوق له علاقه بالهلاقه ذي
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9591 ] نشر منذ 6 شهور
شكرا شكرا صدى انكم رجعتوا عداد التعليقات 😍😍
يقدر الواحد يكتب وهو مطمئن
الناس التافه كثرت والحماقه اعيت من يداويها
ماهو انا اللي يكتب ولا هو ولا هي[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 6 شهور
قسم بالله انه انسان محترم وفاضل شاء من شاء وابا من ابا
ياخي على الاقل يعطي ويشاركنا بفرحه وحزنه ومبين للناس انو عندي فلوس
بعضهم عنده اكثر من الوليد وما يبون احد يدري خايفين من العين
روح الله يوفقك يابوخالد ومانبي منك الا تكون مبسوووط
وعين الحسود فيها عوود
اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 6 شهور
عندما تكتب جملة ( بها فساد عظيم ) في بحث اليوتيوب أو قوقل فسترى العجب العجاب
الدوسي[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 6 شهور
شوف الي واقفين من الحرس حقينه مثل …. ينتظر يرمي له …. يأكلها. يازين عزة النفس.
روميو[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 6 شهور
الوليد بن طلال رجل والنعم فيه والرجال فيه خير ولأحد يدخل بالنوايا ربي هو عالم بالقلوب الله يجعل كل مايفعله من خير في ميزان حسناته
وكلنا مقصرين مع ربنا والله يحسن خاتمتنا
الخالدي[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم كفيني حلالك عن حرامك وغنيني عم سواك
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
وما يمدح السوق إلا من تربح فيه
ابو تركي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
بصراحه الوليد أحسن من غيره اللي عندهم مليارات ولا يساعدون الفقرا والمحتاجين ويموتوا ولا احد يذكرهم بالخير
عجبي[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور
يا بلادي واصلي والله معاكي
بلاد تعوم على بحر من النفط وسكانها متسولون
الا شخبار سكنانا
يآرب جيب التباشير[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 6 شهور
فيه الخير اللي يساعد الناس بس بدون تشهير يعني فوق الحاجة ذل السؤال وموثقة بالصور ((ليه البنات يصلون مع الرجال في الصف الاول وليه بدون حجاب الصلاة ماهي لله رب العالمين هذي أسئلة بنتي ؟؟ قلت لها يمكن ابوهم نسي يعلمهم )) ما اعجب بنتي العذر ((والله يابنتي ماعندي إجابة ))
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
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شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 6 شهور
الله يجزاه خير ويرزقه على قد نيته
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزقنا من فضله والحمد لله والشكر ..الله يجمعنا وياكم في جناته العليا يارب العالمين ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزقكم مثل مارزقه ويبارك له برزقه مراح ادعي لنفسي معكم😂لأن المال اخر تفكيري👍اللي ابيه رضاء ربي والعافيه والستر والجنه
ب[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 6 شهور
اقول طال عمرك
ما عندكم برنامج مساعدات ماليةلتزويج العزوبيين ؟
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 6 شهور
المشكلة في قنوات الشر تفسد المسلمين بالشبهات والشهوات
الشبهات اشد من الشهوات
يطلع عدنان ابراهيم يشوش على المسلمين عقيدتهم
الله المستعان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
العافيه ما تنشرى بروس الاموال
ومايثمن الصحه سوى من فقدها
مادام صرت مصلي وطيب الحال
هذي ترى كنـوز الحيـاه وسعدها
ميدوتبوك[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 شهور
لاتعليق اللهم ارزقنا الجنة
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يناولس مرادس ياجنوبيه ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
وياك سعيد والله يرزق كل شخص ماتمنى
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
الله الله يا خيتي جنو بيه قحطانيه .
صح إلسانك وعسى ربي يسلمك ويازين قولك .
إي والله مايثمن الصحه سوى من فقدها .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
من ذوقك اخوي الجرناس ويسلمك ربي و الحقيقه البعض صار همهم فلوس لو هي حرام والعياذ بالله والله يغني كل محتاج بحلا له عن حرامه والله يعافي كل مريض خيتك لك عليها صحتها ها الأيام لكن مدرعمه 😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
يا رب في #صباح هذا اليوم حقق الآمال، وأصلح الأعمال، وحسّن الأحوال، وسدّد الأقوال
المؤيد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 6 شهور
الصلاة ؟؟؟؟
منصور[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 شهور
الله يجزاه الف خير…ويجعلها في ميزان حسناته..
ابو ياسمين[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 شهور
يا طويل العمر …
لا آملك بيت وساكن مع أخي وسيارة قديمة
و عندي طفلتين ( إحتياجات خاصه ) صم بكم
لفتة ابوية منك فهم بحاجه فقط إلى سمعات
تساعدهم على التأقلم معنا + آخصائيه تخاطب
تكفى يا أبو خالد
ريشة عز[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
ليش ما يعطيني بنتلي انا محتاج
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 6 شهور
عندما تكتب جملة ( بها فساد عظيم ) في بحث اليوتيوب أو قوقل فسترى العجب العجاب