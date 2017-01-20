 بالفيديو.. الوليد بن طلال في نزهة برية برفقة أسرته في صحراء الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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بالفيديو.. الوليد بن طلال في نزهة برية برفقة أسرته في صحراء الرياض

بالفيديو.. الوليد بن طلال في نزهة برية برفقة أسرته في صحراء الرياض
عادل الحربي(صدى):

نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” اليوم (الجمعة) ليوثق نزهة برية ، برفقة أسرته على مصب وادي رماح شرق العاصمة الرياض.

و يظهر الفيديو مداعبة الأمير لأحفاده الصغار في المكان الذي احتوى على بحيرة كبيرة وبجانبها عدد كبير من الخيام التي أعدت للنزهة.

وأنهى سمو الأمير الرحلة بمقابلة مجموعة من المواطنين وتوزيعه عليهم سيارات وشققا سكنية ضمن مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية.

و علق سمو الأمير الوليد على المقطع قائلاً : مع ابني خالد وابنتي ريم وحفيداتي على مصب وادي رماح في صحراء الرياض.


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45 تعليق

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور

وش نسوي لك يعنى

[ عدد التعليقات: 1878 ] نشر منذ 6 شهور

المفروض اذا بتوزع صدقات بدون تصوير

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 شهور

اللهم ارزقني القناعة
وبفضلك عمن سواك

[ عدد التعليقات: 10313 ] نشر منذ 6 شهور

المشكله ان التعليقات ماعاد تطلع والا كان علقنا
مااااش ياصدى اختلفتو علينا ماعاد انتم بالاولين

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 6 شهور

يالله المستعان

ياارب ارزقنا الصحه والعافيه

[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور

والله من المليارات اللي مايدري وين يوديها

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 شهور

لله در الحسد مااعدله بدا بصاحبه فقتله–هذا ردي على بعض التعليقات
واسال الله ان يسعده ويسعد كل مسلم ولايفرق لهم جمعا فوالله اني انبسط وارتاح عندما اشاهد انسان مسلم سعيد بغض النظر عن مكانته….
الوليد بن طلال أنسان خيّر ,أعطاه الله المال وهو لم يقصر أتجاه الفقراء والمحتاجين فكم أسره وجدت نفسها بفضل الله ثم اعماله الخيرية وكم فقير دعاء له في ظهر الغيب وكم وكم من الأعمال التي قام بها في سبيل ادخال الفرحه لعلى قلوب اخوانه واخواته المسلمات…أما مابينه وبين الله لايحق لنا محاسبته فيه حتى لو لم يروق لنا فله رب يعلم ماتخفيه الصدور ولايعلم الانسان اي عمل يدخله الجنه

[ عدد التعليقات: 11690 ] نشر منذ 6 شهور

جزاه الله خير على ما قدم للمحتاجين من شقق وفلل سكنيه

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور

مايحزن في الموضوع الا الحريم اللي جايين يدورون مساعده حسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب في ذلهن وجعلهن بالحال هذا

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 شهور

انا عاطل وعمري 40سنة ولا وظيفة ولا زوجة ولا شي وهذا
صرفيت البسطة وطلعتة بسيارته بتعشيني مد العمر

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 شهور

وليته يصلي مثل المسلمين طويل العمر ويركع صح
ودي انه ماصور صلاته

[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 6 شهور

اللهم امين يارب …..

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 6 شهور

لا تحسدون الرجال تعبه قاعد يكرف ليل ونهار وبداء من الصفر وكان مايملك ريال واحد ولكن مع التعب والجهد اصبح في وضعه الحالي

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

اللهم اغننى بفضلك عمن سواك الله كم هو كريه العوز الله يرزق كل محتاج من فضله اكره اشوف انسان محتاج واقف اتفرج وبالأخص لومانا حرمه اسأل اللله انه يقضي حوائج المسلمين

[ عدد التعليقات: 2261 ] نشر منذ 6 شهور

الله المستعان
زاده الله من الخير لمساعدة هؤلاء المحتاجين

[ عدد التعليقات: 9591 ] نشر منذ 6 شهور

لبس بناته مايدل انهن بنات ميلياردير 🙄
واكيد الذوق له علاقه بالهلاقه ذي

[ عدد التعليقات: 9591 ] نشر منذ 6 شهور

شكرا شكرا صدى انكم رجعتوا عداد التعليقات 😍😍
يقدر الواحد يكتب وهو مطمئن
الناس التافه كثرت والحماقه اعيت من يداويها

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 6 شهور

قسم بالله انه انسان محترم وفاضل شاء من شاء وابا من ابا
ياخي على الاقل يعطي ويشاركنا بفرحه وحزنه ومبين للناس انو عندي فلوس
بعضهم عنده اكثر من الوليد وما يبون احد يدري خايفين من العين

روح الله يوفقك يابوخالد ومانبي منك الا تكون مبسوووط
وعين الحسود فيها عوود

[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 6 شهور

عندما تكتب جملة ( بها فساد عظيم ) في بحث اليوتيوب أو قوقل فسترى العجب العجاب

[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 6 شهور

شوف الي واقفين من الحرس حقينه مثل …. ينتظر يرمي له …. يأكلها. يازين عزة النفس.

[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 6 شهور

الوليد بن طلال رجل والنعم فيه والرجال فيه خير ولأحد يدخل بالنوايا ربي هو عالم بالقلوب الله يجعل كل مايفعله من خير في ميزان حسناته

وكلنا مقصرين مع ربنا والله يحسن خاتمتنا

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 6 شهور

اللهم كفيني حلالك عن حرامك وغنيني عم سواك

[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور

وما يمدح السوق إلا من تربح فيه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

بصراحه الوليد أحسن من غيره اللي عندهم مليارات ولا يساعدون الفقرا والمحتاجين ويموتوا ولا احد يذكرهم بالخير

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور

يا بلادي واصلي والله معاكي
بلاد تعوم على بحر من النفط وسكانها متسولون
الا شخبار سكنانا

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 6 شهور

فيه الخير اللي يساعد الناس بس بدون تشهير يعني فوق الحاجة ذل السؤال وموثقة بالصور ((ليه البنات يصلون مع الرجال في الصف الاول وليه بدون حجاب الصلاة ماهي لله رب العالمين هذي أسئلة بنتي ؟؟ قلت لها يمكن ابوهم نسي يعلمهم )) ما اعجب بنتي العذر ((والله يابنتي ماعندي إجابة ))

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 6 شهور

الله يجزاه خير ويرزقه على قد نيته

[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزقنا من فضله والحمد لله والشكر ..الله يجمعنا وياكم في جناته العليا يارب العالمين ..

[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزقكم مثل مارزقه ويبارك له برزقه مراح ادعي لنفسي معكم😂لأن المال اخر تفكيري👍اللي ابيه رضاء ربي والعافيه والستر والجنه

[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 6 شهور

اقول طال عمرك
ما عندكم برنامج مساعدات ماليةلتزويج العزوبيين ؟

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 6 شهور

المشكلة في قنوات الشر تفسد المسلمين بالشبهات والشهوات
الشبهات اشد من الشهوات
يطلع عدنان ابراهيم يشوش على المسلمين عقيدتهم
الله المستعان

[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور

‏العافيه ما تنشرى بروس الاموال
ومايثمن الصحه سوى من فقدها
مادام صرت مصلي وطيب الحال
هذي ترى كنـوز الحيـاه وسعدها

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 شهور

لاتعليق اللهم ارزقنا الجنة

[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور

وياك سعيد والله يرزق كل شخص ماتمنى

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

الله الله يا خيتي جنو بيه قحطانيه .
صح إلسانك وعسى ربي يسلمك ويازين قولك .
إي والله مايثمن الصحه سوى من فقدها .

[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور

من ذوقك اخوي الجرناس ويسلمك ربي و الحقيقه البعض صار همهم فلوس لو هي حرام والعياذ بالله والله يغني كل محتاج بحلا له عن حرامه والله يعافي كل مريض خيتك لك عليها صحتها ها الأيام لكن مدرعمه 😂

[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور

يا رب في #صباح هذا اليوم حقق الآمال، وأصلح الأعمال، وحسّن الأحوال، وسدّد الأقوال

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 6 شهور

الصلاة ؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 شهور

الله يجزاه الف خير…ويجعلها في ميزان حسناته..

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 شهور

يا طويل العمر …
لا آملك بيت وساكن مع أخي وسيارة قديمة

و عندي طفلتين ( إحتياجات خاصه ) صم بكم
لفتة ابوية منك فهم بحاجه فقط إلى سمعات
تساعدهم على التأقلم معنا + آخصائيه تخاطب
تكفى يا أبو خالد

[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور

ليش ما يعطيني بنتلي انا محتاج