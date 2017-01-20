بالفيديو.. الوليد بن طلال في نزهة برية برفقة أسرته في صحراء الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” اليوم (الجمعة) ليوثق نزهة برية ، برفقة أسرته على مصب وادي رماح شرق العاصمة الرياض.

و يظهر الفيديو مداعبة الأمير لأحفاده الصغار في المكان الذي احتوى على بحيرة كبيرة وبجانبها عدد كبير من الخيام التي أعدت للنزهة.

وأنهى سمو الأمير الرحلة بمقابلة مجموعة من المواطنين وتوزيعه عليهم سيارات وشققا سكنية ضمن مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية.

و علق سمو الأمير الوليد على المقطع قائلاً : مع ابني خالد وابنتي ريم وحفيداتي على مصب وادي رماح في صحراء الرياض.