فهد الهريفي : التطبيل لا يصنع مدرب - صحيفة صدى الالكترونية

فهد الهريفي : التطبيل لا يصنع مدرب
تحدث فهد الهريفي لاعب النصر السابق عن هزيمة نادي الشباب بهدف دون رد أمام فريق وج وخروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بدور الـ32.
وقال الهريفي من خلال حسابه الشخصي بموقع “تويتر” :” مره، مرتين، ثلاث! التطبيل قد يصنع لاعب لكنه حتماً لا يصنع مدرب هكذا هي لغة كرة القدم، أعرف أنكم مقتنعين في كل ما أقول بس مشكلتكم عشاق”.
يذكر ان الهريفي دائما ماينتقد اداء الشباب تحت قيادة المدير الفني سامي الجابر.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 6 شهور
سيظل اسطوره وانت ستظل نكره
ابو لما[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 6 شهور
عن اي اسطوره تتحدثون عن اسطوره واهيه صنعها اعلام تنقصه المهنيه والحرفيه
ويامن تقول اسطوره هل هو في ناديكم افضل من الثنيان لابالتاكيد فالثنيان يتفوق بمراحل
مشكلتكم تكذبون الكذبه وتصدقونها….
اما بالنسبه للهريفي او الموسيقار ليتك تراجع التاريخ وتشوف عزف هذا اللاعب وروحه القتاليه
ويامن انتم اطفال ولم تبلغو الحلم وتتحدثون عن الهريفي ارجع لكبارك واسال من هو فهد الهريفي
وسيبقى اسم واحد لن ولم تنجب ملاعب المملكه مثله هو ماجد عبدالله.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 6 شهور
لو سامي عطاه يشوت البلنتي كان ما حقد عليه كل ذا الحقد ولو كان فيه خير ما طرده رمزكم بدون مصروف
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 6 شهور
انه المهرج صدق رمزهم من حفر بيشه ويش ترجوا من حاقد
الترشيحي[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 6 شهور
يافهد مستحيل الاعلام يصنع لاعب الاداء في الملعب هو من يصنع وسامي اجتهد واعطى في الملعب وسجل محليا واسويا وعالميا وهذا دليل على انه من كبار اللاعبين ومن افضل خمسه لاعبين على مستوى تاريخ الكره السعوديه
خالد[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 6 شهور
وانت المفروض موقعك يالهريفي سوق الخضار تبيع بصل افضل من التهجم على الناس ياخي وش دخلك في سامي وغير حاسد انت الله لا يبلانا مريض ومتخلف