فهد الهريفي : التطبيل لا يصنع مدرب - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تحدث فهد الهريفي لاعب النصر السابق عن هزيمة نادي الشباب بهدف دون رد أمام فريق وج وخروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بدور الـ32.

وقال الهريفي من خلال حسابه الشخصي بموقع “تويتر” :” مره، مرتين، ثلاث! التطبيل قد يصنع لاعب لكنه حتماً لا يصنع مدرب هكذا هي لغة كرة القدم، أعرف أنكم مقتنعين في كل ما أقول بس مشكلتكم عشاق”.

يذكر ان الهريفي دائما ماينتقد اداء الشباب تحت قيادة المدير الفني سامي الجابر.