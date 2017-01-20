اتفقت مع زوجها على التخلص من العشيق بعد تهديدها بنشر فضائحها على الفيس بوك - صحيفة صدى الالكترونية

اتفقت مع زوجها على التخلص من العشيق بعد تهديدها بنشر فضائحها على الفيس بوك
اعترفت زوجة مصرية أمام الأمن بتفاصيل مقتل عشيقها بالتعاون مع زوجها، وقالت إنها استغلت غياب زوجها في العمل، ومارست الفاحشة مع عشيقها في غرفة الزوجية، وبعد أن استيقظ ضميرها وتملكها شعور الندم، ورغبتها في الخروج من بئر الحرام، توجهت إلى عشيقها وأخبرته برغبتها في إنهاء العلاقة بينهما، وأن زوجها يحبها كثيرًا ويسعى إلى تلبية طلباتها وإرضائها بكافة السبل، وأنه لا يستحق منها ذلك، فأخرج من هاتفه صورا لها معه في أوضاع مخلة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى إذا لم تستجب لرغباته.
شعرت الزوجة بالخوف واعترفت لزوجها بتفاصيل العلاقة المحرمة مع جارها، ما أثار غضبه في البداية لكنه سامحها واتفقا على التخلص من العشيق.
فتتوجهت إلى مسكن المجنى عليه وتظاهرت بالموافقة على العودة لممارسة الفاحشة، وأثناء استبداله ملابسه تعدت عليه بـ«شاكوش» كان بحوزتها وضربته على رأسه، وفتحت الباب لزوجها والذي اشتبك معه وذبحه بسلاح أبيض “سكين”، استله من مطبخ الشقة، وعقب التأكد من موته، استوليا على هاتفه المحمول والصور الخاصة بها، وقاما بمسح الدماء من أيديهما في الـ”تى شيرت” الخاص بالمجني عليه، ووضعته المتهمة داخل قاعدة الحمام، وعقب ذلك خلعا ملابسهما الملوثة بالدماء وتخلصا منها والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالقمامة وحرق هاتف المجني عليه.
وأشارت المتهمة إلى أنهما عقب ارتكاب الواقعة، استعدا للسفر لقضاء عطلة، لكن رجال الشرطة كشفوا غموض الجريمة وألقوا القبض عليهما.
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2261 ] نشر منذ 6 شهور
الله أكبر عليكم
من حرام في حرام
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13477 ] نشر منذ 6 شهور
الزوج مغفل وخبل اجل تضيع روحك وتذبحة عشان وحدة خانتك الحين يعدمونك وهي مايجيها شي ولااحد يقول يدافع عن شرفة هي ماصانت شرفة وبعد ماشبعت من الحرام وخافت عشيقها يفضحها قالت لزوجها معلش كنت اخونك سامحني وسامحها الخبل مافية رجل حر يسامح بهالموضوع ويقبل يعيش مع وحدة خانتة ولطخت شرفه اقلها يطلقها ويقلعها لاهلها
ابو لما[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 6 شهور
اه يالخاروف الغبي وانتي ياللي تتوبين من ذنب وتطيحين بذنب اكبر…
الله لايبلانا هذا مو برجال .
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
وتوته توته خلصت الحتوته
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17803 ] نشر منذ 6 شهور
الي تخونك مره….عندها أستعداد تخونك مليون مره….
بعضهن لاعجبها واحد تجيب راسة
تجيبه يعني تجيبه..
وبعد ماتشبع منه تشوووووته…
يعني أسلوب تمضية وقت مؤقت
وماخذه الدنيا لعب…
والزوج الحمار شكله من النوع الي لايهش ولاينش
وينساق ورى زوجتة
لدرجةصارحته بعلاقتها مع جارهم ومهي خايفة..
بأختصار هذي من النوع الي يحبون يجربون المقاسات😂😂😂😂😂😂😂😂
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3819 ] نشر منذ 6 شهور
ما سامحها الا لانه هو من نفس طينتها 😜😜.
وعنده ماضي الحرام ما يجر الا الحرام الزنا حرام والقتل حرام ولكن يستاهل العشيق اللي صار له وهم بعد يستاهلون إعدام
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13560 ] نشر منذ 6 شهور
😟
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17803 ] نشر منذ 6 شهور
دانه الزوجة هذي من النوع الي عندها حب أستطلاع وأستكشاف…
تبي تجرب هذا وذا
وكل شي…
وتستمتع بلحظتها وتترك المعذبين وراها..
لازم يعدمونها 😠😠😠
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13560 ] نشر منذ 6 شهور
والله يالقرني الإعدام بسيط فيها يعني ما كفاها زوجها 😁
متزوجه بالحلال ويروحون برجولهم للحرام والله ناس تعجب الله لايبلانا !
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11690 ] نشر منذ 6 شهور
حرام عليها تخون عشيقها وتقتله من شان زوجها الخروف
المفروض بقت مع العشيق ومع الزوج وتاخذ من امواله وتصرف على العشيق
المشكله الزوج الاهبل اللي ضيع روحه من شان وحده عاهره وخايسه المفروض طلقها بهدؤ وقال لها مع السلامه يا حلو وسيجد غيرها افضل منها لكن الخروف يبقى طول عمره خروف
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4654 ] نشر منذ 6 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل على من طال المسلمين شره واذاه
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
قصه سردت لي قديما ..من رجل دخل بيته ولقي رجال عند زوجته ..فبدل ماينفعل ويصييح ويقتل ..قام وصاح على الزوجه وقال جهزي الفطور للضيف ..قامت الزوجه وسوت بر وسمن وقدمته لهم وفطرو الرجاجيل وهم يفطرون ياخذ راعي العسل ويصبه على السمن ويقول مانزيد السمن الا عسل ..وخلاه يروح بعد الفطور ولاسوا له شي ..قال لزوجته جهزي نفسس بروح لا اهلس نزلها عند اهلها وطلقها وتزوج غيرها وعاش مبسوط ..الرجل الثاني تزوج زوجة صاحب البيت الاول ..عشيقته وجاء يوم من الايام ولقي عندها رجال في البيت قام وقتلها وقتل الي معها ..مسكوه وحطوه في السجن وحكموه بالقصاص ..زاره راعي في السجن وقاله استعجلة الله يهديك ..فعشان كذا انا زدت لك على السمن عسل ..فالحكمه في القصه ..من قصص شيبانا الله يرحمهم برحمته ..