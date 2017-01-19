 بالفيديووالصور.. شاب يطلب يد حبيبته على طريقة ديزني - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديووالصور.. شاب يطلب يد حبيبته على طريقة ديزني

بالفيديووالصور.. شاب يطلب يد حبيبته على طريقة ديزني

بالفيديووالصور.. شاب يطلب يد حبيبته على طريقة ديزني
واشنطن(صدى):

اقدم شاب على طلب يد حبيبته على طريقة فيلم ديزنى الجديد “الجميلة والوحش”.

وتفصيلا ؛ طلب جويل لينش يد حبيبته كارولين زيمانسكي بمكتبة في جامعة ولاية أيوا، على طريقة “الجميلة والوحش”، حيث تعلم البريطانيةالحياكة لينفذ لها فستانا مماثلا لفستان بيل

جاء مقاس الفستان مماثلا لحجم حبيبته التي وافقت على طلب الزواج منه.


الوسوم:,

15 تعليق

[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور

متى ي ألبي متى 💔😪

[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزقك اسوووم بس اصبري لا تستعجلين هههه

[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور

انتي تعالي تدفي معي شابه ضوء بالمشب وقهوه وقرفه وفشار وشكولاته وادور لك عريس هههه

[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور

ههههههه الله يازين جوش 😚💖
اكيد .. جاهز واحد من ا.. ههههههههه
😊😊😊
انا معي شاي وكرواسون ..عند الدفايةة وعجوزتي
تقلب في التلفزيون .. يارب حبيبتي وياك 💖💝💙

[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور

بالعافيه فديتك هههه ايه انتي بس تعالي وجببي العجوز معك عشان نزبط انا وياها انسجم مع العجايز واحب جلستهم ههههه

[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور

ترا قلت واحد من ا خ و ا ن ش
بس طارت ☹☻😁
ابشري تم ☻☻😊😊😊😊😊 💙💙💙

[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور

ههههههه 😘☺👧👧👧👧👸👸👸

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور

والله ياانتن بايخااات واااه😣😖

[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور

والله ماطلبنا رايكك ولا ننتظر تقييمك.
مير انكك حاششرر نفسك بين بنتين وش تحس به
💔😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 13477 ] نشر منذ 6 شهور

– 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور

شكلكن كائنات فضائيه هخخخ😂😂😜😝