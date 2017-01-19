بالفيديووالصور.. شاب يطلب يد حبيبته على طريقة ديزني - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديووالصور.. شاب يطلب يد حبيبته على طريقة ديزني
اقدم شاب على طلب يد حبيبته على طريقة فيلم ديزنى الجديد “الجميلة والوحش”.
وتفصيلا ؛ طلب جويل لينش يد حبيبته كارولين زيمانسكي بمكتبة في جامعة ولاية أيوا، على طريقة “الجميلة والوحش”، حيث تعلم البريطانيةالحياكة لينفذ لها فستانا مماثلا لفستان بيل
جاء مقاس الفستان مماثلا لحجم حبيبته التي وافقت على طلب الزواج منه.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور
متى ي ألبي متى 💔😪
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزقك اسوووم بس اصبري لا تستعجلين هههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
انتي تعالي تدفي معي شابه ضوء بالمشب وقهوه وقرفه وفشار وشكولاته وادور لك عريس هههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههه الله يازين جوش 😚💖
اكيد .. جاهز واحد من ا.. ههههههههه
😊😊😊
انا معي شاي وكرواسون ..عند الدفايةة وعجوزتي
تقلب في التلفزيون .. يارب حبيبتي وياك 💖💝💙
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
بالعافيه فديتك هههه ايه انتي بس تعالي وجببي العجوز معك عشان نزبط انا وياها انسجم مع العجايز واحب جلستهم ههههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور
ترا قلت واحد من ا خ و ا ن ش
بس طارت ☹☻😁
ابشري تم ☻☻😊😊😊😊😊 💙💙💙
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
فهمت من اول ههههه تعالي بس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههه 😘☺👧👧👧👧👸👸👸
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههه
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
والله ياانتن بايخااات واااه😣😖
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 6 شهور
والله ماطلبنا رايكك ولا ننتظر تقييمك.
مير انكك حاششرر نفسك بين بنتين وش تحس به
💔😂😂😂😂
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13477 ] نشر منذ 6 شهور
– 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13560 ] نشر منذ 6 شهور
ههههه يا عيني
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3104 ] نشر منذ 6 شهور
ههههه
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
شكلكن كائنات فضائيه هخخخ😂😂😜😝