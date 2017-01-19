بالفيديووالصور.. شاب يطلب يد حبيبته على طريقة ديزني - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اقدم شاب على طلب يد حبيبته على طريقة فيلم ديزنى الجديد “الجميلة والوحش”.

وتفصيلا ؛ طلب جويل لينش يد حبيبته كارولين زيمانسكي بمكتبة في جامعة ولاية أيوا، على طريقة “الجميلة والوحش”، حيث تعلم البريطانيةالحياكة لينفذ لها فستانا مماثلا لفستان بيل

جاء مقاس الفستان مماثلا لحجم حبيبته التي وافقت على طلب الزواج منه.