أسرة ترصد جائزة مالية لمن يعثر على طفلها المتغيب - صحيفة صدى الالكترونية

أسرة ترصد جائزة مالية لمن يعثر على طفلها المتغيب
رصدت أسرة طفل متغيب، جائرة مالية لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات تساعد في الوصول اليه، بعد أن غادر البيت في حي القيروان بالرياض غاضبا يوم الثلاثاء الماضي.
قال “عبدالعزيز المديفر” والد الطفل، أن ابنه غادر البيت غاضبا بعد أن أخذت منه والدته هاتفه الجوال حتى لا يشغله عن المذاكرة، خاصة أنها أيام اختبارات، مضيفا أنه غادر المنزل مرتديا ثوباً أزرقاً، وبصحة جيدة، مشيراً إلى أن معلومات غير مؤكدة أفادت بأنه شوهد مرتدياً غطاء على رأسه من النوع الذي يستخدم للوقاية من البرد.
وأوضح “المديفر” أن حالته ووالدته يرثي لها منذ تغيب ابنهما “13 عاما”، مناشدا الجميع بمساعدته في البحث عنه، مؤكدا رصده جائرة مالية لمن يدلى باى معلومات عن مكان تواجده.
وفي السياق دشن نشطاء “تويتر” هشتاجا بمسمى “نواف المديفر مفقود” نشروا خلاله صور الطفل ومعلومات عنه للمساعدة في العثور عليه.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13477 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرجعه لكم ويطمنكم علية
البرنس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
الله يعقله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11690 ] نشر منذ 6 شهور
هل ذهبت الى المدرسه لترى هل حضر للاختبار او لم يحضر ؟ احتمال جدا يكون عند احد اصدقاءه وزعلان عليكم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرده سالم غانم يارب ..ويبعده عن عيال الحرام ..
برق الحيا[ عدد التعليقات: 10313 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم انا استودعناك هذا الطفل ، الله يرده سالم لاهله
ام البنات[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرجعه سالم لاهله
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 6 شهور
الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلاهم بهم
مو كأنه مزودها حبتين ..
يعني عشان امه اخذت جواله يزعل ويطلع
من البيت .. ويضيع اختباراته!!!؟؟؟
اذا رجع بالسلامه ان شاء الله
علقوه من رجوله ثلاث ايام
وعطوه خمسين جلده كل يوم.
سحاب[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 6 شهور
تم العثور عليه قبل قليل
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
وين لقوه يا سحاب .؟؟
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الحمد لله الي عقالبه ..
عندما يغيب المساء[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 6 شهور
المدير هذا مو. صحفي او مذيع والى انا غلطان
الله يرده اللي اهله سالم ويصلحه يتغيب علشان الجوال
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
المصبيه ان طاح بيدين باكستانيه ولا ناس ماتخاف الله يمكن يسوون له كارثه الله يستر بس