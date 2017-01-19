أسرة ترصد جائزة مالية لمن يعثر على طفلها المتغيب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

رصدت أسرة طفل متغيب، جائرة مالية لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات تساعد في الوصول اليه، بعد أن غادر البيت في حي القيروان بالرياض غاضبا يوم الثلاثاء الماضي.

قال “عبدالعزيز المديفر” والد الطفل، أن ابنه غادر البيت غاضبا بعد أن أخذت منه والدته هاتفه الجوال حتى لا يشغله عن المذاكرة، خاصة أنها أيام اختبارات، مضيفا أنه غادر المنزل مرتديا ثوباً أزرقاً، وبصحة جيدة، مشيراً إلى أن معلومات غير مؤكدة أفادت بأنه شوهد مرتدياً غطاء على رأسه من النوع الذي يستخدم للوقاية من البرد.

وأوضح “المديفر” أن حالته ووالدته يرثي لها منذ تغيب ابنهما “13 عاما”، مناشدا الجميع بمساعدته في البحث عنه، مؤكدا رصده جائرة مالية لمن يدلى باى معلومات عن مكان تواجده.

وفي السياق دشن نشطاء “تويتر” هشتاجا بمسمى “نواف المديفر مفقود” نشروا خلاله صور الطفل ومعلومات عنه للمساعدة في العثور عليه.