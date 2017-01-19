إيقاف رخص العمل للوافدين في مهن التوطين لفتح الفرص لشباب المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

تضمنت عقود العمل الجديدة المتعلقة بالقطاع الخاص، تعديلات نصت على إيقاف رخص العمل للوافدين في المهن المستهدفة بتوطين الوظائف التى تضعها الوزارة، بهدف فتح مزيد من الفرص أمام شباب المملكة.

وأوضح “إبراهيم المرزوق” عضو فريق متابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أن بنود العقود الجديدة ألزمت المنشآت التي تزيد عمالتها على 50 عاملا بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% من العمالة بشكل سنوي، مقابل التزام العمالة المؤهلة والمدربة بالعمل في المنشأة بعد فترة التدريب، بحسب عكاظ.

وأضاف، خلال لقاء بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية في القطيف، أن التعديلات أقرت منح العاملين الملتحقين بالمنشأة ولم يكملوا 5 سنوات إجازة سنوية مدتها 21 يوماً، ترتفع إلى 30 يوماً لمن زادت خدمته عن 5 سنوات ويمكن التعديل عليها بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل.