هيئة الرياضة: إصدار تراخيص لمراكز رياضية نسائية خلال 3 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد رجا الله السلمي مشرف الإعلام والنشر بالهيئة العامة للرياضة أن الهيئة ستُصدر خلال شهرين إلى 3 أشهر تراخيص خاصة بمراكز نسائية؛ لممارسة الرياضة النسائية الصحية،وذلك بهدف رفع نسبة 13 % ممن يمارسون الرياضة الآن إلى 20‎ % ‎ بحلول عام 2020.

وقال فى مداخلة له خلال برنامج الثامنة أمس أن الهيئة تعتزم تحويل بعض الأندية في السعودية، التي يبلغ عددها 170 ناديًا، من أندية منافسة إلى ممارسة، أي تتحول إلى الجميع.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة البلديات والعمل والدفاع المدني لتسهيل إجراءات افتتاح المراكز الصحية والرياضية بعد إصدار الاشتراطات واللوائح في إطار توجُّه جديد للهيئة بالتحول إلى الرياضة المجتمعية ونشرها.