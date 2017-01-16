أمير منطقة الرياض يعزي أسرة آل شيخ - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال زيارته لأسرة آل شيخ مساء اليوم ، تعازيه ومواساته في وفاة فقيدهم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل شيخ .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جهته أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنهم خير الجزاء ، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان .