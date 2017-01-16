كلب ضال يهاجم طفل وينهش وجه في القريات .. " صوره " - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

هاجم كلب ضال، مساء اليوم ، طفل في محافظة القريات،ما أدى لإصابته بإصابات بالغة فى الوجه والرأس.

وقال شهود عيان أن الطفل كان يسير بصحبة والدته بالقرب من منزلهم الكائن بمحافظة القريات فيما هاجم كلب ضال الطفل ما أدى لتعرضه لإصابات في الوجه جراء نهش الكلب .

وتم نقل الطفل لمستشفى القريات العام لتلقى العلاج اللازم .