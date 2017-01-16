كلب ضال يهاجم طفل وينهش وجه في القريات .. " صوره " - صحيفة صدى الالكترونية

كلب ضال يهاجم طفل وينهش وجه في القريات .. ” صوره “
هاجم كلب ضال، مساء اليوم ، طفل في محافظة القريات،ما أدى لإصابته بإصابات بالغة فى الوجه والرأس.
وقال شهود عيان أن الطفل كان يسير بصحبة والدته بالقرب من منزلهم الكائن بمحافظة القريات فيما هاجم كلب ضال الطفل ما أدى لتعرضه لإصابات في الوجه جراء نهش الكلب .
وتم نقل الطفل لمستشفى القريات العام لتلقى العلاج اللازم .
[email protected][ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
اكيد مسوي شي لكلب
[email protected]@….قآآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 17638 ] نشر منذ 6 شهور
ليش كذا يامستر….دوووووووق🤔
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله الى اهل الطفل تاكد من حقنه مصل ضد الكزاز اذا الكلب متعود يعض اي شخص فيجب حجزه لمدة عشرة أيام، فإذا بقي الكلب حياً معنى ذلك أنه خالي من مرض داء الكلب، وإذا مات فيعني أنه مصاب بهذا المرض. فيجب أن يعطى المصاب لقاحاً ضد داء الكلب ولمدة سبعة أيام. والله يشفيه
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
مكان يصعب علاجه بالخيط على المريض يسبب الالم في العين يرجاء استخدام الاصق وليس الغرز لانه يترك علامه مكان الاصابه نفس اصابتي في حادث انقلاب
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يشفيه ويقومه ساالم ويخليه لا اهله ..