الشبكات الاجتماعية و قضايا شائكة - صحيفة صدى الالكترونية

كما فى الحال مع أى تقنية جديدة , صاحبت ظهور الشبكة الاجتماعية العديد من القضايا الشائكة التى أدخلت ملاك تلك المواقع فى دوامة من المشاكل القانونية التى شكلت او قد تشكل بعض المعوقات فى مسيرة نمو الشبكات الأجتماعية . من تلك القضايا قضية الخصوصية , حيث يدور نقاش شديد أن الشبكات الاجتماعية تعدت على خصوصية الفرد و غيرت مفهوم الخصوصية للفرد , فبأمكان أى شخص أن يتعرف على الكثير من خصوصيات شخص أخر بمجرد تمضية تمضية دقائق فى ملفة الشخصى .

الحل لهذه المشكلة من قبل أصحاب الشبكات الاجتماعية كان أتاحة بعض الخصوصية مثل أتاحة خاصية التحكم فى عرض بعض محتويات الملف الشخصلى لمجموهعة معينة من الأشخاص و أضافة بعض القوانين المتعلقة بأمكانية وصول الأخرين لتلك المحتويات .

قضية أخرى مهمة كذلك , هى مفهوم السائد عند الكثير من مستخدمى شبكة الانترنت أ ن الشبكات الاجتماعية لا يتم ارديادها و استخدامها إلا مراهقين و لا تستخدم إلا لأغراض سيئة أو فى أفضل الأحوال لتمضية الوقت بدون أى فائدة مرجوة , هذا المفهوم بدأ يتلاشى تدريجيا بعد أن بدأ كثير من مستخدمى الشبكات الاجتماعية استخدام اسمائهم الحقيقة و عندما بدأ ضخ كمية محتوبات مفيدة فى مواقع الشبكات الاجتماعية و استغلال البعض لها للوضول للخبرات و الكفاءات من الاشخاص و تقديم عروض عمل لهم .

فى الجملة , لكل تقنية جديدة مؤيدين و معارضين و تبقى الشبكات الاجتماعية تقدم الكثير من الخدمات و المنافع و التى لو استغلت تمام الاستغلال لتحققت منها فائدة كبيرة لكثير من مستخدمى الانترنت .

تقوم بفكرة شبكات التواصل الاجتماعى على بناء و تفعيل المجتمعات الحية على الانترنت حيث يتشارك الناس أهتماماتهم و أنشتطهم من خلال برمجيات تخقق صفة الاجتماعية و هى تحقق اتصالات تفاعلية بأتجاهين .

وتعرف مواقع التواصل الاجتماعى بأنها عبارة عن تطبيقا تكنولوجية مستندة إلى الويب تتيح التفاعل بين الناس و تسمح لنقل البيانات الالكترونية و تبادلها بسهولة و توفر للمستخدمين أمكانية العثور على أخرين يشتركون فى نفس المصالح و بناء علية ينتج عن ذلك ما يسمى بالمجتمعات الافتراضية , حيث يستطيع المستخدمون التجمع فى كيانات أجتماعية تشبة الكيانات الواقعية .

و مواقع التواصل الاجتماعى هى مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت و قد ظهرت هذه المواقع مع جيل الثانى للويب , لتساعد الافراد على التواصل و التفاعل فى بيئة مجتمع افتراضى يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو انتماء أو مشاركة فى قضية بعينها .

و الشبكات الاجتماعية هى مواقع التى تعطى المستخدمين مجموعة من الخدمات على اساس تكنولوجيات الويب التى تسمح للأفراد ببناء محتوى خاص بصفحة شخصية , و نظام من العلاقات الاجتماعية المتعددة و مشاركة الاخرين و التواصبل معهم من بعد دون قيود , عرض وبناء و تشكيل المحتوى فى إطار من التعاون و التفاعل من خلال مجموعة من الروابط و الاهتمامات المشتركة .

و نستنتج من التعريفات السابقة أن مضمونها يتبنى فكرة تدور حول مفهموم حول مفهوم مواقع التواصل الاجتماعى بأنة : ” عبارة عن تطبيقات تكنولوجية الكترونية قائمة على نظم الجيل الثانى للويب لتحقيق التواصل و التفاعل بين مختلف الافراد المنتشرين حول العالم بالمرسلات المكتوبة و المسموعة و المرئية مع تحقيق الاتصال الفوى و المرجأ بما يحقق أكبر فائدة لتجميع الشعوب فى موقع التواصل من بعد . ” و التعبير عن التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت استخدام لة العديد من المصطلحات منها ): موقع الشبكة الاجتماعية – و شبكات التواصل الاجتماعى – و الشبكات الاجتماعية – و مواقع التواصل الاجتماعى ), و جميع هذه المصطلحات تعير عن التواصل و التفاعل بين مجموعة من الافراد من خلال شبكة اجتماعية على الويب .