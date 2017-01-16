القوات الأمنية تلقي القبض علي عصابة حاولت خطف طبيب في بغداد - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تمكنت القوات الأمنية من القبض على عصابة خطف اثناء محاولتها اختطاف طبيب في اليرموك.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد تلقت وكالة “الفرات نيوز” نسخة منه اليوم، إن” قوة من الفوج الثاني لواء “54” قيادة فرقة المشاة السادسة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من 5 أشخاص وبحوزتهم أسلحة أثناء محاولتهم خطف أحد الأطباء من داره في منطقة اليرموك غربي بغداد”.