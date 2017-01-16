إعدام 20 سجينا بإيران خلال يومين - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

قامت السلطات الإيرانية أمس بإعدام 3 سجناء، ليرتفع عدد الذين أُعدموا خلال اليومين الماضيين إلى 20 سجيناً، أدانهم القضاء بارتكاب جرائم مختلفة، من قتل واتجار بالمخدرات، وتعاطيها.

وتم إعدام السجناء شنقاً في سجون مدن: “رجايي وكرمان وکرج، وقزوين”.

وذكر النائب العام في مدينة قزوين، في تصريحات صحافية، إن “اثنين من المسجونين، الذين أُعدموا أمس، من المدانين بالاتجار في المخدرات وتعاطيها”.

وقال إنه “تم إعدام شخص آخر في سجن شهاب بمدينة کرمان”، “من دون توضيح التهمة التي جرى إعدامه بسببها”.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية HRANA في وقت سابق، أن السلطات الإيرانية أعدمت شنقاً أمس الاول، 17 سجيناً في سجون “رجايي” و”کرج” و”همدان”، بينهم مدانون بتجارة المخدرات والقتل. وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، ومعظمهم لجرائم المخدرات