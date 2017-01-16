فيديو : المريسل يهاجم وليد الفراج - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 21
يوليو
الشخص هذا منافق وكذاب وقصب عنه وليد الفراج كبير الاعلاميين السعودي وانت صغير
هذا الانسان
الله يعينه على ما بلاه
ام زكي ازعجتينا
هههههههه علشان الفراج ماعطاه وجه ولا جابه ببرنامج
يحاول ياخذ شعبية المواطن الكويتي
المريسل عاله على الرياضه السعوديه .. هذا .. لا يمثل الا نفسه
اقول يالمريسل انت سعودي ولا كويتي سلامات شف الاعلام الكويتي موكلهم البعض منهم وش يقولو عن الرياضة السعودية اقول بلا شيخ بلا خرابيط وليد الفراج من افضل الاعلاميين بالسعودية والشيوخ الي انت تدافع عنهم نازلين من السماء ماحد ينتقدهم اذا انت تشوفهم شيوخ انا اشوف وليد الفراج شيخ باخلاقه وشيخ بفعاله والفراج شيخ غصب عنك يالمريسل
نمله تلحس قدم اسد
أصبحنا وأصبح الملك لله
يا راجل انت تبغى توصل إلى أين!!؟
يا راجل والله انك دخيل على الإعلام السعودي وممكن أسألك سؤال يا المريسل افندم؟
ما هيه شهاداتك التعليميه ومستوى عقليتك يا بتاع الدراهم والترزز والتسلق على أكتاف غيرك!
أستح على وجهك تبي شرهه تجيك ولا هديه شوكولاته مكتوب عليها أكبر منافق وحشري وهمجي ان كنت إعلامي يا الفاغر…
الفراج غلط ولكن ناظر بوجهك بالمرايه وتعرف كره الناس والقنوات وأنا أولهم لك تحديدآ والسبب بسيط أسلوبك وكلامك وحوارك أسلوب شوارع يا الفصيح..
عجبي
بس لا تنسى يالمريسيل ترا وليد الفراج خدم دولة الكويت يوم الغزو اعتقد من واجبنا ما ننسى
آحححلى ي عزوز المؤدب الذرب😂
مهمــا كــان مانهاجم وليد الفراج الى قاله يعتبر ولا شي قدام سفاله الاعلام الكويتي
وكلامهم الجارح انا مع وليد الفراج قلباً وقالب
ويا المريسل اذا الفراج ما عطاك دور في اكسن يادوري مالك الحق تهاجم زميل صحفي
قل خير او اصمت يا جحدر
كلكم على المريسيل .
ترا مثل ما المريسيل غلط الفراج بعد غلط.
ولا عندكم لون البشره مؤثر عليكم كل هالتاثير.
الظاهر التعليقات مستوحاة على حسب لون البشره مو على حسب الموضوع .
الله يهديكم بس، والله لو ان المريسيل اسوء انسان في العالم ، ما تسون كذا معه.
شوية عدل ياناس.
يااا المريسل .. أول ما بديت الكلام قلت هذارأيك الشخصي !! بعدين أنا وأعلام والشارع الرياضي ..!!!!!!!!
.
أنت من علشان تتكلم عن الكل ؟! ومن سمح لك تتكلم بأسم غيرك ؟!
.
وبعدين وليد الفراج صحفي أعلامي من قبل لا تعرف أنت القراْة والكتابه ….
أقول يااا المريسل .. وروح بيع طماط عند أقرب أشارة .. أفيد لك من هذا الكلام ..ههههههههههههه
تعليقك يمثلني ياغااالي
الكمبارس انت ياالمريسل
اما الفراج فيبقى انسان كبير وعملاق لايمكن ان تجاري قامته
وعلى طاري المرايه التي تطالب بنظر اليها قبل الانتقاد اقول ليتك ناظرت فيها قبل ان تتحدث عن الفراج
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ // هَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ !
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَى // كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُ !
ابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا // فَإِذَا أنْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ !
فَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى // بِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُ !
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ // عَــــــارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ !
مالت على المترديه المريسل وعلى النطيحه الفراج
ما اغبى من هذه الا هذه
صباح العسل
أولاً يا جماعة الخير الموضوع بسيط جداً وذو لُب يفهم ما يدور حوله أو قراءة المستقبل الإعلامي الرياضي بصفة عامة شغلت اللى ما عنده شغلة وكل الاعلاميين الرياضين عقليتهم مثل عقلية الطفل الصغير والكل له أنتماء معين كومبارس عند عضو شرف معين المريسل رد بالمثل على الفراج في قضية حديثة عن المنتخب العراقي وطلب الاتحاد العراقي نقل مباراة منتخبة لإيران وكان كلام المريسل للامانة كلام رجل يغار على وطنه ودينه وطلع الفراج في برنامجه يتبراء أمام الملاء من المريسل ومن كلامه وهو لابد أن يحاسب وكلام كبير جداً الى أن تم توقيف المريسل وكلام المريسل الان حق المراد به باطل لا هو غيره على شيوخ الكويت ولا شيء المراد تتم محاسبة وليد الفراج
لا حول ولا قوة الا بالله.
السلام عليكم بارك الله في المخلصين والغيورين على لم الشمل واحتزام الاخرين همسه ، نحن بآخر الزمان ودائماً المخلص ومن يقول الحقيقة محارب بكل المجالات مثل ما يقولون باثم المدفع لا يرضيهم قول الحقيقة والانتقاد ،، بارك الله فيك وبنصحك وكلامك مع أنه لا يعجب الكثيرين من المنافقين والضد الفراج اخطأ وعبجيه الاعتذار متعود على نقد ربعنا والهجوم على الاخرين والشطحات والتدخل بما لا يعنيه مع انه مذيع برنامج وليس كاتب يبدي رأيه ويتحمل المسؤليه بقناة فاشله وبرنامج أفشل يستقطبالكثير من المتعصبين عيب التدخل بأمور الآخرين والاستهتار بكلمات سوقيه وحركات بايخه انت لست باشجستراحه مع اصدقاء او جمع انت بقناة وعلى الهواء يشاهدها الكثيرون عيب يا رجل اعتذر والاعتذار سيد الادلة والله المستعان
هذا الشخص متناقض ونسى مساسه عبدالله بن مساعد والان يقول خط احمر الله يشفيه بس
شكرا يا المراسيل .. انت احسن اعلامي موجود في الساحة والضغط المضغوط الكثر
لأن الفراج مسخر النصراويين وعرا فريقهم العار
اكاد اجزم بانه ليس حباً في اهل الكويت وانما كرهاً للفراج ؟؟
علينا يالمريسل هالحركات ههههههههههههه
عموماً ما اردى من الفراج الا انت كلاكما هواتف عملة؟
مادرينا عنكم
ياشيخ عالم فاضي قيل وقال
ياشيخ عالم فاضي قيل وقال
الشرهه على اللي يتابعهم ويعطيهم اكبر من حجمهم
فشلتونا صايرين كأنهم حريم رجل
ههههههههههههه
شوف مين يتكلم عن المثالية
الله يهديك يالمريسيل اكلة معاك
حقت اعتذار الفراج للاتحاد العراقي
لما هاجمتهم .. وربي عقليات اقل
من ان نتابعها اقول تخسي
المريسل شخص مهايطي لايعتد برأيه …؟
شغلتك طباخ العن ابليس
اسلوب شحاد ناقصه صك اعسار
سلوى المطيري اسموول
جوري ابدعت شكرا
المريسل عديم ……. فتان ومثير للجدل
بكل صراحة
وش دخل الفراج يتكلم على شخصية كبيرة مثل طلال الفهد
ويقول ريحتكم فاحت
اسلوب همجي
والله ياوليد الفراج ما جاب التعصب الا انت واشكالك
وما كفاك السعوديين ورحت للكويتيين
ياوليد نصيحة تعلم من بتال القوس كيف يتكلم
وكيف يحترم الناس
وخلك من البربره
كلام المريسل
كلام سليم
ولو جاكم كويتي بيتكلم عن امير سعودي
وش ردت فعلكم
اقول وليد الفراج لا يمثلنا يا كويتيين
انتم اكثر من اخوان
لأني زرت الكويت اكثر من مره وجدتهم يحبون ويحترمون السعودي وهذا دليل على ثقافتهم وحبهم لنا
لكن للأسف وسطنا الرياضي سيء
بوجود الاعلامين هذولي الي ماهمهم إلا السمسره والرواتب والعقود
اتمنى من جميع الاعلاميين احترام بطاقتك السعودية
وتبي الاحترام والتقدير خلك محترم
المريسل يبغى رز من الكويتيين يبي شرهه انسان ما له أي قبول والعياذ بالله
وليد الفراج انسان كويس بس يا ليت انه ما تعرض للشيخ فهد وطلآل ماله دخل فيهم ولا في الكوره الكويتيه
التعليقات مغلقه
أبوعبدالله[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 6 شهور
الشخص هذا منافق وكذاب وقصب عنه وليد الفراج كبير الاعلاميين السعودي وانت صغير
For investment[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 6 شهور
هذا الانسان
الله يعينه على ما بلاه
ابن الحلال[ عدد التعليقات: 1866 ] نشر منذ 6 شهور
ام زكي ازعجتينا
محمد[ عدد التعليقات: 1871 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه علشان الفراج ماعطاه وجه ولا جابه ببرنامج
يحاول ياخذ شعبية المواطن الكويتي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 شهور
المريسل عاله على الرياضه السعوديه .. هذا .. لا يمثل الا نفسه
ميدوتبوك[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 شهور
اقول يالمريسل انت سعودي ولا كويتي سلامات شف الاعلام الكويتي موكلهم البعض منهم وش يقولو عن الرياضة السعودية اقول بلا شيخ بلا خرابيط وليد الفراج من افضل الاعلاميين بالسعودية والشيوخ الي انت تدافع عنهم نازلين من السماء ماحد ينتقدهم اذا انت تشوفهم شيوخ انا اشوف وليد الفراج شيخ باخلاقه وشيخ بفعاله والفراج شيخ غصب عنك يالمريسل
ابو وليد[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 6 شهور
نمله تلحس قدم اسد
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 6 شهور
أصبحنا وأصبح الملك لله
يا راجل انت تبغى توصل إلى أين!!؟
يا راجل والله انك دخيل على الإعلام السعودي وممكن أسألك سؤال يا المريسل افندم؟
ما هيه شهاداتك التعليميه ومستوى عقليتك يا بتاع الدراهم والترزز والتسلق على أكتاف غيرك!
أستح على وجهك تبي شرهه تجيك ولا هديه شوكولاته مكتوب عليها أكبر منافق وحشري وهمجي ان كنت إعلامي يا الفاغر…
الفراج غلط ولكن ناظر بوجهك بالمرايه وتعرف كره الناس والقنوات وأنا أولهم لك تحديدآ والسبب بسيط أسلوبك وكلامك وحوارك أسلوب شوارع يا الفصيح..
عجبي
الملكي الاهلي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 6 شهور
بس لا تنسى يالمريسيل ترا وليد الفراج خدم دولة الكويت يوم الغزو اعتقد من واجبنا ما ننسى
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5591 ] نشر منذ 6 شهور
آحححلى ي عزوز المؤدب الذرب😂
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 6 شهور
مهمــا كــان مانهاجم وليد الفراج الى قاله يعتبر ولا شي قدام سفاله الاعلام الكويتي
وكلامهم الجارح انا مع وليد الفراج قلباً وقالب
ويا المريسل اذا الفراج ما عطاك دور في اكسن يادوري مالك الحق تهاجم زميل صحفي
قل خير او اصمت يا جحدر
هزيم[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 6 شهور
كلكم على المريسيل .
ترا مثل ما المريسيل غلط الفراج بعد غلط.
ولا عندكم لون البشره مؤثر عليكم كل هالتاثير.
الظاهر التعليقات مستوحاة على حسب لون البشره مو على حسب الموضوع .
الله يهديكم بس، والله لو ان المريسيل اسوء انسان في العالم ، ما تسون كذا معه.
شوية عدل ياناس.
رااايق[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 6 شهور
يااا المريسل .. أول ما بديت الكلام قلت هذارأيك الشخصي !! بعدين أنا وأعلام والشارع الرياضي ..!!!!!!!!
.
أنت من علشان تتكلم عن الكل ؟! ومن سمح لك تتكلم بأسم غيرك ؟!
.
وبعدين وليد الفراج صحفي أعلامي من قبل لا تعرف أنت القراْة والكتابه ….
أقول يااا المريسل .. وروح بيع طماط عند أقرب أشارة .. أفيد لك من هذا الكلام ..ههههههههههههه
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 6 شهور
اقول يالمريسل انت سعودي ولا كويتي سلامات شف الاعلام الكويتي موكلهم البعض منهم وش يقولو عن الرياضة السعودية اقول بلا شيخ بلا خرابيط وليد الفراج من افضل الاعلاميين بالسعودية والشيوخ الي انت تدافع عنهم نازلين من السماء ماحد ينتقدهم اذا انت تشوفهم شيوخ انا اشوف وليد الفراج شيخ باخلاقه وشيخ بفعاله والفراج شيخ غصب عنك يالمريسل
تعليقك يمثلني ياغااالي
ابو مشهور[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 6 شهور
الكمبارس انت ياالمريسل
اما الفراج فيبقى انسان كبير وعملاق لايمكن ان تجاري قامته
وعلى طاري المرايه التي تطالب بنظر اليها قبل الانتقاد اقول ليتك ناظرت فيها قبل ان تتحدث عن الفراج
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5591 ] نشر منذ 6 شهور
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ // هَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ !
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَى // كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُ !
ابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا // فَإِذَا أنْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ !
فَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى // بِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُ !
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ // عَــــــارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ !
alfahad41[ عدد التعليقات: 8611 ] نشر منذ 6 شهور
مالت على المترديه المريسل وعلى النطيحه الفراج
ما اغبى من هذه الا هذه
أبو حمدي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 شهور
صباح العسل
أولاً يا جماعة الخير الموضوع بسيط جداً وذو لُب يفهم ما يدور حوله أو قراءة المستقبل الإعلامي الرياضي بصفة عامة شغلت اللى ما عنده شغلة وكل الاعلاميين الرياضين عقليتهم مثل عقلية الطفل الصغير والكل له أنتماء معين كومبارس عند عضو شرف معين المريسل رد بالمثل على الفراج في قضية حديثة عن المنتخب العراقي وطلب الاتحاد العراقي نقل مباراة منتخبة لإيران وكان كلام المريسل للامانة كلام رجل يغار على وطنه ودينه وطلع الفراج في برنامجه يتبراء أمام الملاء من المريسل ومن كلامه وهو لابد أن يحاسب وكلام كبير جداً الى أن تم توقيف المريسل وكلام المريسل الان حق المراد به باطل لا هو غيره على شيوخ الكويت ولا شيء المراد تتم محاسبة وليد الفراج
محمد عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 6 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1347 ] نشر منذ 6 شهور
السلام عليكم بارك الله في المخلصين والغيورين على لم الشمل واحتزام الاخرين همسه ، نحن بآخر الزمان ودائماً المخلص ومن يقول الحقيقة محارب بكل المجالات مثل ما يقولون باثم المدفع لا يرضيهم قول الحقيقة والانتقاد ،، بارك الله فيك وبنصحك وكلامك مع أنه لا يعجب الكثيرين من المنافقين والضد الفراج اخطأ وعبجيه الاعتذار متعود على نقد ربعنا والهجوم على الاخرين والشطحات والتدخل بما لا يعنيه مع انه مذيع برنامج وليس كاتب يبدي رأيه ويتحمل المسؤليه بقناة فاشله وبرنامج أفشل يستقطبالكثير من المتعصبين عيب التدخل بأمور الآخرين والاستهتار بكلمات سوقيه وحركات بايخه انت لست باشجستراحه مع اصدقاء او جمع انت بقناة وعلى الهواء يشاهدها الكثيرون عيب يا رجل اعتذر والاعتذار سيد الادلة والله المستعان
مخلص لوطني[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 6 شهور
هذا الشخص متناقض ونسى مساسه عبدالله بن مساعد والان يقول خط احمر الله يشفيه بس
الدهمشي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
شكرا يا المراسيل .. انت احسن اعلامي موجود في الساحة والضغط المضغوط الكثر
slem999[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 6 شهور
لأن الفراج مسخر النصراويين وعرا فريقهم العار
صريح حبتين[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
اكاد اجزم بانه ليس حباً في اهل الكويت وانما كرهاً للفراج ؟؟
علينا يالمريسل هالحركات ههههههههههههه
عموماً ما اردى من الفراج الا انت كلاكما هواتف عملة؟
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
مادرينا عنكم
واقعي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 شهور
ياشيخ عالم فاضي قيل وقال
واقعي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 شهور
ياشيخ عالم فاضي قيل وقال
الشرهه على اللي يتابعهم ويعطيهم اكبر من حجمهم
واقعي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 شهور
فشلتونا صايرين كأنهم حريم رجل
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2003 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههههههه
شوف مين يتكلم عن المثالية
الله يهديك يالمريسيل اكلة معاك
حقت اعتذار الفراج للاتحاد العراقي
لما هاجمتهم .. وربي عقليات اقل
من ان نتابعها اقول تخسي
السيف الازرق[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 6 شهور
المريسل شخص مهايطي لايعتد برأيه …؟
طرقي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 شهور
شغلتك طباخ العن ابليس
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 6 شهور
اسلوب شحاد ناقصه صك اعسار
سعد[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 6 شهور
سلوى المطيري اسموول
ريشة عز في جناح الذل[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
جوري ابدعت شكرا
ريشة عز في جناح الذل[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
المريسل عديم ……. فتان ومثير للجدل
محمد العتيبي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 6 شهور
بكل صراحة
وش دخل الفراج يتكلم على شخصية كبيرة مثل طلال الفهد
ويقول ريحتكم فاحت
اسلوب همجي
والله ياوليد الفراج ما جاب التعصب الا انت واشكالك
وما كفاك السعوديين ورحت للكويتيين
ياوليد نصيحة تعلم من بتال القوس كيف يتكلم
وكيف يحترم الناس
وخلك من البربره
محمد العتيبي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 6 شهور
كلام المريسل
كلام سليم
ولو جاكم كويتي بيتكلم عن امير سعودي
وش ردت فعلكم
اقول وليد الفراج لا يمثلنا يا كويتيين
انتم اكثر من اخوان
لأني زرت الكويت اكثر من مره وجدتهم يحبون ويحترمون السعودي وهذا دليل على ثقافتهم وحبهم لنا
لكن للأسف وسطنا الرياضي سيء
بوجود الاعلامين هذولي الي ماهمهم إلا السمسره والرواتب والعقود
اتمنى من جميع الاعلاميين احترام بطاقتك السعودية
وتبي الاحترام والتقدير خلك محترم
أحمد آل محيا[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 شهور
المريسل يبغى رز من الكويتيين يبي شرهه انسان ما له أي قبول والعياذ بالله
وليد الفراج انسان كويس بس يا ليت انه ما تعرض للشيخ فهد وطلآل ماله دخل فيهم ولا في الكوره الكويتيه