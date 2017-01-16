 فيديو : حديث طارق النوفل عن مهاجم الاهلي عمر السومة - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديو : حديث طارق النوفل عن مهاجم الاهلي عمر السومة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 6 شهور

هههههه هذه حاقدة ع الاهلي من يوم العلقة اللي اكلتها وارد حليب النيدو من جماهير الاهلي في استاد الامير عبدالله الفيصل ، للاسف استضافة برنامج مثل هذه الاشكال يقلل من قيمة هذا البرنامج .

[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 6 شهور

هههههههههه طالع في وجه لمن يجيبون سيرة الأهلي الملكي

الأهلي على قلبك يالنوفله

وغصبن عنك بقول السومه

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 6 شهور

ههههههههههههههههههه اذا تبون تعذبون النوفله جيبو طاري الاهلي الملكي