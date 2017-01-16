فيديو : حديث طارق النوفل عن مهاجم الاهلي عمر السومة - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 21
يوليو
هههههه هذه حاقدة ع الاهلي من يوم العلقة اللي اكلتها وارد حليب النيدو من جماهير الاهلي في استاد الامير عبدالله الفيصل ، للاسف استضافة برنامج مثل هذه الاشكال يقلل من قيمة هذا البرنامج .
هههههههههه طالع في وجه لمن يجيبون سيرة الأهلي الملكي
الأهلي على قلبك يالنوفله
وغصبن عنك بقول السومه
ههههههههههههههههههه اذا تبون تعذبون النوفله جيبو طاري الاهلي الملكي
التعليقات مغلقه
مسافر[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 6 شهور
هههههه هذه حاقدة ع الاهلي من يوم العلقة اللي اكلتها وارد حليب النيدو من جماهير الاهلي في استاد الامير عبدالله الفيصل ، للاسف استضافة برنامج مثل هذه الاشكال يقلل من قيمة هذا البرنامج .
ياخي حسين ياخي[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههه طالع في وجه لمن يجيبون سيرة الأهلي الملكي
الأهلي على قلبك يالنوفله
وغصبن عنك بقول السومه
الملكي الاهلي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههههههههههههه اذا تبون تعذبون النوفله جيبو طاري الاهلي الملكي