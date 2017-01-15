اختطاف 13 معلما من مدرسة دينية بأفغانستان على يد داعش - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، اليوم الأحد، 13 معلما من مدرسة دينية فى ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

وأشار بيان صادر عن حاكم ننكرهار إلى أن مسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابى أقدموا، فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، على اقتحام مدرسة دينية تدعى “بوله” وخطفوا عددا من رجال الدين وحفظة القرآن الكريم، حسبما ما نشره “روسيا اليوم”.

وأوضح البيان أن عملية الخطف تمت أثناء إشراف الأساتذة على الامتحانات فى المدرسة، فيما أشار مسؤولون فى ننكرهار، إلى أن متطرفين قاموا بنقل الرهائن إلى منطقة “نرى أوبه”، وقد بدأت القوات الأمنية عمليات من أجل تحريرهم.

وكانت سلطات الولايات أعلنت، يوم أمس، أن تنظيم “داعش” أضرم النار فى أكثر من 60 منزلا للمدنيين، كان سكانها قد أخلوها بسبب تهديدات المتشددين، وذلك فى منطقة كوت فى ننغرهار.

وانتشر مسلحو “داعش” بالتدريج فى مناطق أخرى خارج الإقليم، ما زاد الضغط على قوات الأمن الأفغانية وسط تزايد نشاط المتشددين