الاسكان تنشر فيديو يوضح الفرق بين الدعم السكني سابقا وحاليا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

نشرت وزارة الإسكان اليوم (الأحد) مقطع فيديو ورسما توضيحيا يبين الفروقات الأساسية بين الدعم السكني سابقا، وحاليا.

وأوضحت الوزارة أن الدعم السابق في توزيع الأراضي والقروض لا يفرق بين الفئات العمرية، أو بين فئات الدخل المختلفة؛ بين الأشد والأقل حاجة، ولا يأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية ، أن الدعم السكني الحالي في نظامه الجديد يكفل أن تكون الأولوية للأشد حاجة، ويمول عددا أكبر مقارنة بالطريقة السابقة، ويأخذ في الحسبان القدرة الشرائية.

وأضافت أن طريقة الدعم الجديدة ستكون متوائمة مع نظام الدعم لـ “حساب المواطن” الذي أُصدر مؤخرا، والمقرر تنفيذه في فبراير المقبل.