الاسكان تنشر فيديو يوضح الفرق بين الدعم السكني سابقا وحاليا - صحيفة صدى الالكترونية

الاسكان تنشر فيديو يوضح الفرق بين الدعم السكني سابقا وحاليا
نشرت وزارة الإسكان اليوم (الأحد) مقطع فيديو ورسما توضيحيا يبين الفروقات الأساسية بين الدعم السكني سابقا، وحاليا.
وأوضحت الوزارة أن الدعم السابق في توزيع الأراضي والقروض لا يفرق بين الفئات العمرية، أو بين فئات الدخل المختلفة؛ بين الأشد والأقل حاجة، ولا يأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية ، أن الدعم السكني الحالي في نظامه الجديد يكفل أن تكون الأولوية للأشد حاجة، ويمول عددا أكبر مقارنة بالطريقة السابقة، ويأخذ في الحسبان القدرة الشرائية.
وأضافت أن طريقة الدعم الجديدة ستكون متوائمة مع نظام الدعم لـ “حساب المواطن” الذي أُصدر مؤخرا، والمقرر تنفيذه في فبراير المقبل.
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
أل 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 5 سنوات مودعه من 5 سنوات يجنى أرباحها ولحقها 20 مليار لاحقا _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك وسكتم بكتم على التجاوزات لاتعليق