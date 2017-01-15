سفارة المملكة بالقاهرة تكشف حقيقة احتجاز مرضى سعوديون - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أكدت السفارة السعودية بالقاهرة في بيان إعلامي أنه لا يوجد مرضى سعوديون محتجزون بمصر .

و أوضح بيان السفارة أن عدد المرضى السعوديين اثنان فقط توفي أحدهما (جايز الشمري) ـ يرحمه الله ـ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التي جرت في مكان غير مجهز طبياً ولا تنطبق عليه المعايير الطبية إضافة إلى أنه ما كان له أن يجري مثل هذه العملية بسبب إصابته بعدة جلطات في السابق ولديه مشكلة في الرئة.

وأضاف أنه يتبقى مريض واحد فقط لا يزال في مصر ومطلق سراحه، وهو عبد الله الشبرمي، ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما، كما أن عبدالإله الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز، حيث حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه وأصدر النائب العام قراراً في ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية.