جماهير الهلال تطالب ببقاء " الشمراني " بعد هاتريك كمبوديا - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

طالبت جماهير نادي الهلال، إدارة النادي بضرورة الإبقاء على النجم الدولي ناصر الشمراني مهاجم الفريق، بعد تسجيله “هاتريك” في شباك منتخب كمبوديا خلال مواجهة الأخضر والخمير الودية أمس السبت والتي أقيمت على ستاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وجاءت أهداف “الشمراني” كرد قوي وقاس على كل من شكك في امكانيات اللاعب، لتطالب الجماهير بالإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري وعدم الاستعجال في موضوع رحيله من البيت الأزرق.