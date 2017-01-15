جماهير الهلال تطالب ببقاء " الشمراني " بعد هاتريك كمبوديا - صحيفة صدى الالكترونية

جماهير الهلال تطالب ببقاء ” الشمراني ” بعد هاتريك كمبوديا
طالبت جماهير نادي الهلال، إدارة النادي بضرورة الإبقاء على النجم الدولي ناصر الشمراني مهاجم الفريق، بعد تسجيله “هاتريك” في شباك منتخب كمبوديا خلال مواجهة الأخضر والخمير الودية أمس السبت والتي أقيمت على ستاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
وجاءت أهداف “الشمراني” كرد قوي وقاس على كل من شكك في امكانيات اللاعب، لتطالب الجماهير بالإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري وعدم الاستعجال في موضوع رحيله من البيت الأزرق.
A.awad[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 6 شهور
لو يـجـيـب 50 هدف ما يـصـلـح للـهـلال لأنه يــخـرب اللاعبـيـن ومـزاجــي والـمـدربــيـن أكـثـرمن كشف
أنـه (( ســوسـه )) في الفريق ، ويـحـرج زمـلائــه اللاعبين في الملعب أثناء المباره بتغـير مايطلب
منهم المدرب …
وتسجـيـله الأهداف في المنـتـخـب يبي يقول إن مدربين الهلال مخطئـين
وهو الصـح …!!!
هولاعب مافيه كلام ولكن يبي بـطـريـقـتـه هو ..؟؟؟
سعودي جنتلمان[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 6 شهور
اتمنى يبقى لانه الافضل حاليا في هجوم الهلال