الجزائية تقضي بسجن يمني انتقص من الإسلام وسب الصحابة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بحق متهم “يمني الجنسية” 21 عاما، بعد إدانته بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والتشكيك في بعض ثوابت الدين الإسلامي.

وأدانت المحكمة المتهم بعد ثبوت كتابته عدد من العبارات عبر حسابه على “فيس بوك” فيها استنقاص للدين الإسلامي، ووصفه بالتشويه والقذارة، ووجوب أن يرسل الله نبيًا جديدًا بدين جديد، وسبه لبعض الصحابة -رضوان الله عليهم- ولعنه لأحدهم، ووصف ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة، وسبه لحكام هذه البلاد ووصفهم بالظلم وبما لا يليق، وتطاوله على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصفه أتباع دعوته بالتكفيريين، وإصراره في مجلس القضاء على وصف الدولة بالظلم، ووصف منهج السلف في هذه البلاد بالتكفير.

وقررت المحكمة درء حد الردة بعد استتابته في مجلس القضاء وتعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 21 عام، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة 12 سنة بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومدة 4 سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وأجهزة الجوال المضبوطة بحوزته في هذه القضية والموصوفة في الدعوى وإغلاق حسابه على “فيس بوك” استنادًا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء ماله وما عليه من حقوق، وعدم السماح له بدخولها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.