النصر يحيل "شراحيلي" للتحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

النصر يحيل “شراحيلي” للتحقيق
أحال مجلس إدارة نادي النصر، شايع شراحيلي لاعب وسط الفريق للتحقيق بسبب تغيبه عن التدريبات خلال الأيام الثلاثة الماضية دون إذن مسبق.
وأرسل النادي خطابا رسميا للاعب لإخطاره بالقرار كما يتوقع خط 45% من قيمة راتبه الشهري وفقا للائحة الداخلية للنادي.
وجاء ذلك رغم تواجد اللاعب في التدريبات مساء أمس وأبلغ مسئولو الفريق بان سبب غيابه نظرا لضروف خاصة الا ان الإدارة اصرت علي تحويله للتحقيق.
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5585 ] نشر منذ 6 شهور
ويش فيــك غايب؟ طعنت القلب💖بغيابــك ؛ ياللي ( أحبــــــك ) حرام أنك تجافينـي!
ماوكلي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 6 شهور
المفروض يخصص نادي النصر لأن ادارته دكتاتوريه ومتسلطه ومالها خاتمه لاعبين يطالبون بأبسط حقوقهم رواتبهم ماستلموها لها اكثر من ثمانية اشهر وين دور رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم وهئية الرياضه عن كل تجاوزات الاندية في حقوق الاعبين
نصراوي الشمال[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 6 شهور
ياحبي لك ياجوري
وانت ياماوكلي الظاهر ماحد عينك محامي عليه
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4640 ] نشر منذ 6 شهور
شراحيلي غني معي واشرحلاها عن حياتي جماعتك قليلين خاتمه ماغير مدرعمين على الخصم من راتبك
🇸🇦 مااااجد 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5521 ] نشر منذ 6 شهور
كما يتوقع خط 45% من قيمة راتبه الشهري
قصدكم خصم 😂
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فتى الطائف[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد