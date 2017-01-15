النصر يحيل "شراحيلي" للتحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

أحال مجلس إدارة نادي النصر، شايع شراحيلي لاعب وسط الفريق للتحقيق بسبب تغيبه عن التدريبات خلال الأيام الثلاثة الماضية دون إذن مسبق.

وأرسل النادي خطابا رسميا للاعب لإخطاره بالقرار كما يتوقع خط 45% من قيمة راتبه الشهري وفقا للائحة الداخلية للنادي.

وجاء ذلك رغم تواجد اللاعب في التدريبات مساء أمس وأبلغ مسئولو الفريق بان سبب غيابه نظرا لضروف خاصة الا ان الإدارة اصرت علي تحويله للتحقيق.